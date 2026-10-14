Su che canale vedere in tv Italia-Danimarca, Mondiali ciclismo su pista 2026: orario finale, canale, streaming

Si arricchisce di un nuovo capitolo la grande rivalità tra Italia e Danimarca nell‘inseguimento a squadre maschile, con il quartetto azzurro e quello danese che disputeranno nella giornata di giovedì 15 ottobre la finale per l’oro ai Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026, appuntamento principale della stagione in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai.

Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la novità Alessio Magagnotti sono approdati all’ultimo atto del torneo battendo nettamente la Gran Bretagna, ma servirà un’impresa straordinaria per battere il formidabile team nordico capace di realizzare il miglior tempo assoluto nel primo turno con Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth, Frederick Madsen e Rasmus Pedersen. La Danimarca punta al quarto titolo mondiale consecutivo nella specialità, mentre l’ultimo trionfo dell’Italia in un Campionato del Mondo risale al 2021 (l’anno dell’oro olimpico di Tokyo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale per l’oro tra Italia e Danimarca nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA, FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE MASCHILE MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Giovedì 15 ottobre

Ore 12.00 Inseguimento a squadre uomini, finali – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus, Eurosport 2 e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.