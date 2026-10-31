Su che canale vedere in tv Italia-Cechia, Europei curling 2026: orario semifinale e streaming

Gli Europei senior 2026 di curling si sono allineati alle semifinali ad Ostrava, in Cechia: oggi, sabato 31 ottobre, nel torneo maschile l’Italia affronterà proprio i padroni di casa della Cechia nel penultimo atto, che metterà in palio il pass per l’ultimo atto di domani.

L’Italia ha vinto il Girone A, e dunque dovrà affrontare i cechi, secondi nel Girone B, mentre dall’altro lato del tabellone la Scozia, seconda dietro gli azzurri, dovrà affrontare la Svezia, che ha vinto il raggruppamento del quale facevano parte anche i cechi. Le vincenti si affronteranno per l’oro domani alle ore 14.00.

La semifinale degli Europei 2026 di curling tra Italia e Cechia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 18.45. Diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 3 ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus, The Curling Channel. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO SEMIFINALE EUROPEI CURLING 2026

Sabato 31 ottobre 2026

18.30 Curling, Europei: semifinali, Italia-Cechia – Diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 18.45

PROGRAMMA SEMIFINALE EUROPEI CURLING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 18.45.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus, The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.