Su che canale vedere in tv Inter-Shakhtar Donetsk, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Ed ora non si può più scherzare. L’Inter, infatti, dopo due sconfitte in altrettante uscite, sarà chiamata alla vittoria nel match casalingo contro lo Shakthar Donetsk nella terza giornata della fase iniziale della Champions League 2026-2027, per non complicare in maniera forse irrimediabile la corsa alla seconda fase della massima competizione continentale per club.

Quale sarà il programma? Il match che metterà di fronte Inter e Shakthar Donetsk andrà in scena mercoledì 21 ottobre con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Una sfida di capitale importanza per la formazione allenata da mister Cristian Chivu che, com’è ben noto, nelle prime due uscite della fase iniziale ha perso 2-1 in casa del Real Madrid prima del rovinoso 3-4 interno per mano del Club Brugge.

La classifica, di conseguenza, si è subito fatta complicata per i nerazzurri di capitan Lautaro Martinez. Zero punti nei primi 180 minuti non sono certo un viatico tranquillizzante per i campioni d’Italia che, gioco forza, dovranno iniziare a muovere la graduatoria per assicurarsi, quantomeno i play-off che si disputeranno a febbraio. Pensare ora alle prime otto posizioni della classifica e, quindi, alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, appare decisamente complicato.

Come seguire l’evento in tv? Inter-Shakthar Donetsk, incontro valevole per la terza giornata della fase iniziale della Champions League sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Amazon Prime Video in streaming. Non ci saranno dirette né in chiaro nè a pagamento su Sky Sport. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta del match di San Siro.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Mercoledì 21 ottobre

Ore 21.00 Inter – Shakthar Donetsk – diretta in streaming su Amazon Prime Video

PROGRAMMA INTER-SHAKTHAR: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport