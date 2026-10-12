Su che canale vedere in tv Inter, Roma, Napoli e Como in Champions League questa settimana: orari 13-14 ottobre e streaming

Dopo il ritorno dei campionati nazionali, anche la Champions League è pronta in questa settimana a tornare in scena proponendo la seconda giornata della sua “Fase Campionato” per l’annata 2026-2027 della competizione calcistica per club più importante in Europa.

Fra martedì 13 e mercoledì 14 in campo tutte le italiane: dall’Inter, che ospiterà il Bruges a San Siro (21.00), alla Roma, che sarà chiamata a ricevere il blasonatissimo Real Madrid (21.00) passando per il Napoli, impegnato in trasferta col Villarreal (21.00) e il Como, nei Paesi Bassi contro il Feyenoord (18.45).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli incontri delle italiane nella seconda giornata della League Phase della Champions League. Le gare delle italiane saranno tutte visibili in tv in abbonamento sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, eccezion fatta per Roma-Real Madrid che sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2026

Martedì 13 ottobre

21.00 Inter-Bruges – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

21.00 Villarreal-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253

Mercoledì 14 ottobre

18.45 Feyenoord-Como – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253

21.00 Roma-Real Madrid

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Inter-Bruges su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, Villarreal-Napoli su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, Feyenoord-Como su Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Diretta streaming: Inter-Bruges, Villarreal-Napoli e Feyenoord-Como su NOW e Sky Go. Roma-Real Madrid in esclusiva su Prime Video