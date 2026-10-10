Su che canale vedere in tv il Lombardia 2026 oggi: orari partenza e arrivo, paesi attraversati, streaming

Oggi, sabato 10 ottobre 2026, si disputerà la 120ma edizione del Giro di Lombardia di ciclismo su strada, che vedrà andare in scena la partenza da Bergamo e l’arrivo a Como dopo 239 km. La corsa resterà sempre entro i confini della Regione Lombardia, attraversando 3 Province e numerosi Comuni e località.

La partenza fittizia è prevista alle ore 10.55, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.40 e le 17.20. Di seguito l’elenco con tutti i paesi e le località attraversati oggi dal Giro di Lombardia 2026.

GIRO DI LOMBARDIA 2026: REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Bergamo-Como, 239 km

Regioni: Lombardia.

Province: Bergamo, Lecco, Como.

Comuni e Località: Bergamo, Colle Aperto, Alzate Lombardo, Nembro, Selvino, Passo di Ganda, Orezzo, Gazzaniga, Colzate, Ponte Nossa, Gorno, Zambia Alta, Oltre Il Colle, Passo della Crocetta, Dossena, San Pellegrino Terme, Zogno, Ponti, Val Brembilla, Berbenno, Ponte Giurino, Sant’Omobono Terme, Costa Valle Imagna, Roncola, Almenno San Bartolomeo, San Sosimo, Caprino Bergamasco, Calolziocorte, Galbiate, Pescate, Parè, Onno, Regatola, Civenna, Madonna del Ghisallo, Asso, Canzo, Castelmarte, Erba (Buccinigo), Alzate Brianza, Cantù, Senna Comasco, Como.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2026

Sabato 10 ottobre

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo: tra le 16.40 e le 17.20

PROGRAMMA GIRO DI LOMBARDIA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD fino alle ore 14.00, a seguire su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.