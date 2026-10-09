Su che canale vedere in tv il Giro di Lombardia 2026: orari, programma in chiaro, streaming

Sabato 10 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2026: partenza da Bergamo alle ore 11.00 e arrivo a Como, tra le ore 16.40 e le ore 17.20. L’ultima Classica Monumento della stagione si snoderà lungo un percorso di 239 chilometri, estremamente impegnativo ed esigente come da tradizione. La prima parte si svilupperà nella bergamasca, con le salite di Selvino, Colle di Berbenno e Valpiana a fare la prima selezione e a mettere fatica nelle gambe dei ciclisti.

Dopo l’ascesa di Giovenzana nel lecchese, la ribattezzata Classica delle Foglie Morte entrerà vivo a partire dal 170mo chilometro, quando si affronterà la salita che conduce alla Madonna del Ghisallo, padrona dei ciclisti e luogo simbolo di questo evento: si dovrà arrivare a Magreglio affrontando il duro versante di Bellagio (8,6 km al 6,2% di pendenza media, ma primi 4 km al 9,3% e ultimo chilometro all’8,6%). Una volta in cima e con le campane che suoneranno, si scenderà verso Canzo e riprenderà il cammino verso Como.

Il finale sarà durissimo: sono previsti due passaggi a San Fermo della Battaglia (2700 metri al 7,2%), l’ultimo a 5,2 km dal traguardo, intervallati dall’esigente salita Civiglio (4,2 km al 9,7%). Chi alzerà le braccia al cielo sul lungo lago di Como? Si cerca il successore allo sloveno Tadej Pogacar nell’albo d’oro, la corsa potrebbe essere molto aperta e con un pronostico incerto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Giro di Lombardia 2026. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2026

Sabato 10 ottobre

11.00 Giro di Lombardia, partenza (km 0, dal Villaggio di Partenza alle ore 10.45) – Diretta tv su RaiSportHD ino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2

16.40-17.20 (circa) Giro di Lombardia, arrivo

PROGRAMMA GIRO DI LOMBARDIA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.