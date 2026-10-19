Su che canale vedere in tv Como-Manchester United, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Dopo aver battuto in Serie A la Fiorentina, con il punteggio di 1-3 in trasferta, il Como di Cesc Fabregas è pronto a tornare in campo per dedicarsi questa volta alla campagna europea: la Champions League torna a chiedere conto ai lariani, nella terza giornata della League Phase.

Mercoledì 21 ottobre, dopo aver raccolto una vittoria interna e un ko esterno, Nico Paz e compagni saranno di scena fra le mura amiche per sfidare, alle ore 18.45, gli inglesi del Manchester United, che hanno sin qui lo stesso ruolino di marcia della formazione italiana nella massima competizione continentale per club.

Come seguire l’evento in tv? Como-Manchester United, match valido per la terza giornata della League Phase della Champions League, si giocherà mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00 dallo stadio Sinigallia. La sfida sarà trasmessa in diretta ed esclusiva Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. La sfida sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Mercoledì 21 ottobre

Ore 18.45 Como-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

PROGRAMMA COMO-MANCHESTER UNITED: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW e Sky Go