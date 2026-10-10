Su che canale vedere Conegliano-Busto Arsizio oggi in tv, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

La forza di un organico capace di cambiare interpreti senza perdere efficacia contro l’ambizione di una squadra che ha già mostrato di poter mettere in difficoltà le grandi. Conegliano-Busto Arsizio, in programma sabato 10 ottobre alle 20.30 al Palaverde di Villorba, propone un confronto interessante nella seconda giornata della Serie A1 femminile. Le campionesse d’Italia partono favorite, ma la UYBA arriva con argomenti per provare a complicare il cammino delle padrone di casa.

Daniele Santarelli può guardare con soddisfazione alle risposte ricevute nell’esordio contro Cuneo. Anche con un sestetto ampiamente modificato rispetto a quello abituale, le Pantere hanno imposto il proprio ritmo, mantenendo elevata la qualità delle giocate. Il 50% complessivo in attacco racconta una squadra che dispone di molte strade per arrivare al punto: una ricchezza preziosa anche nella gestione delle energie lungo una stagione impegnativa.

Tra le indicazioni più incoraggianti ci sono i 14 punti di Merit Adigwe, accompagnati dal 58% offensivo, e il contributo di Anastasia Cekulaev al centro. La loro efficacia amplia le possibilità di scelta dell’allenatore, mentre Zhu Ting continua a rappresentare un riferimento affidabile. Per Busto sarà fondamentale impedire alle venete di sviluppare con regolarità il gioco veloce: quando la ricezione consente una distribuzione libera, il muro avversario rischia di trovarsi costantemente in ritardo.

La UYBA di Enrico Barbolini riparte soprattutto dai 26 punti di Leana Grozer contro Novara. Una prestazione che ne conferma il peso nell’attacco lombardo, ma che non può diventare l’unica soluzione contro una difesa organizzata come quella di Conegliano. Nanami Seki dovrà coinvolgere con continuità Yukiko Wada e Valeria Battista, cercando di distribuire le responsabilità e di evitare che le Pantere possano concentrare il lavoro del muro sulla principale attaccante ospite.

Il servizio sarà il primo strumento a disposizione di Busto per spezzare gli automatismi delle padrone di casa. Serviranno traiettorie incisive per allontanare la ricezione dalla rete e rendere più leggibili le scelte offensive venete. Il rischio, però, andrà dosato: concedere troppi punti diretti significherebbe alleggerire il lavoro di Conegliano. Altrettanto importante sarà la copertura dell’attacco, indispensabile per recuperare palloni e costruire una seconda occasione.

Per le lombarde la sfida passa dalla capacità di restare ordinate anche negli scambi lunghi e di sfruttare le occasioni di contrattacco. Conegliano dispone di maggiore profondità e di un gioco al centro difficile da contenere, ma dovrà prestare attenzione a una UYBA capace di produrre fiammate offensive. Busto cerca continuità contro una delle prove più severe del campionato; le Pantere vogliono confermare subito solidità e varietà di soluzioni.

Il fischio d’inizio è in programma al Palaverde di Villorba sabato 10 ottobre con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio

A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Sabato 10 ottobre – PalaVerde di Villorba

Ore 20.30 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport