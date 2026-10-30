Su che canale Berrettini-De Minaur oggi, ATP Vienna 2026: orario, tv, programma, streaming

Continuare nel sentiero tracciato per rifinire la condizione, dare continuità ai propri risultati ed essere pronto, in caso di necessità, alla chiamata per le Finals di Coppa Davis. Nell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna Matteo Berrettini sfida l’australiano Alex de Minaur. L’incontro si giocherà come quarto sul Centre Court e non inizierà prima delle 20:00.

Negli ottavi di finale il giocatore azzurro, dopo la convincente vittoria ottenuta all’esordio contro l’argentino Etcheverry, ha approfittato del ritiro del connazionale Flavio Cobolli sul 5-2 a proprio favore nel primo set. Berrettini, pur consapevole delle difficoltà dell’incontro, sembra avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il quotato avversario e conquistare il passaggio del turno.

L’australiano, in piena corsa per provare a conquistare un posto per Torino, ha superato agevolmente negli ottavi lo statunitense Learner Tien. Il vincente dell’incontro sfiderà in semifinale chi passa tra il neo numero uno Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery. Il bilancio dei precedenti premia il tennista romano 3-2, anche se De Minaur ha vinto l’ultimo precedente proprio nei quarti del torneo di Vienna 2025

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-De Minaur, match dei quarti di finale del torneo di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO BERRETTINI-DE MINAUR ATP VIENNA 2026

Venerdì 30 ottobre

Centre Court – Dalle ore 13.30

Adrian Mannarino (FRA) [Q]-Daniil Medvedev [3]

Non prima delle ore 15.00

Tommy Paul (USA) [7]-Carlos Alcaraz (SPA) [2]

Non prima delle 17:30

Alexander Zverev (GER)- Arthur Fery (GBR)

Non prima delle 20:00

Matteo Berrettini (ITA)-Alex de Minaur (AUS) [5] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport