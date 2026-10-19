Stefano Mei sulla crescita dell’atletica azzurra: “C’è un circolo virtuoso, troviamo sempre nuovi talenti”

L’atletica italiana continua a vivere un periodo magico e può fregiarsi di ben cinque atleti che occupano la prima posizione del ranking mondiale nelle rispettive specialità. In base all’ultimo aggiornamento pubblicato da World Athletics in data 13 ottobre gli azzurri n.1 al mondo sono Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Massimo Stano e Sofia Fiorini nella maratona di marcia ed infine Nadia Battocletti nella corsa campestre.

Stefano Mei, presidente della FIDAL, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione ‘Radio anch’io Sport’ per commentare lo status attuale dell’Italia: “Un momento così pieno di campioni non c’è mai stato. Abbiamo ogni anno ragazzi che ci sorprendono, pensiamo di esser arrivati al massimo e poi invece fanno ancora meglio“.

“All’origine di questa crescita ci sono le scene fantastiche delle Olimpiadi di Tokyo. Siamo una delle nazioni più forti al mondo. Nei nomi manca Gianmarco Tamberi che ha gareggiato meno ma quando lo ha fatto ha dimostrato ancora di essere il migliore. C’è un circolo virtuoso perché troviamo sempre nuovi talenti“, ha aggiunto il presidente federale (fonte: Ansa).

Il capo della Federazione italiana è ottimista verso i prossimi due grandi appuntamenti in calendario, il Mondiale 2027 a Pechino ed i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: “Due appuntamenti che porteranno ancora tanta gloria“. Mei ha commentato infine la mancata assegnazione della rassegna iridata a Roma per il 2029 e 2031: “Secondo me non è stata chiarissima, ma è una gara e va accettata“.