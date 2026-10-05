Startlist Team Relay, Europei ciclismo 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming

Saranno sei le Nazioni in gara nella team relay senior degli Europei 2026 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo a Šenčur, in Slovenia, prevede due segmenti da 22 km, per un totale di 44 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 22 km del tracciato.

Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo (dorsale 1), Marco Frigo (2) e Matteo Sobrero (3) per quanto riguarda il terzetto maschile, ed Elisa Longo Borghini (4), Monica Trinca Colonel (5) ed Alessia Vigilia (6) per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per ultimi e scatteranno col terzetto maschile alle ore 15.50.

Per la team relay senior degli Europei 2026 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2026

Martedì 6 ottobre

Team relay senior, 44 km

Orario partenza primo terzetto: 15.30.

Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 16.45 circa.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST TEAM RELAY

1 Slovenia 15:30:00

51 – ŠTAJNAR Mihael

52 – ŽUMER Matic

53 – MAROLT Jaka

54 – BOBNAR Nika

55 – FERLEŽ Zoja

56 – GALOF Pija

2 Ucraina 15:34:00

41 – ANTONENKO Heorhii

42 – ANTONENKO Pavlo

43 – CHYZHYKOV Heorhii

44 – BIRIUKOVA Yuliia

45 – KONONENKO Valeriia

46 – KULYNYCH Olha

3 Lussemburgo 15:38:00

31 – KIRSCH Alex

32 – KOCKELMANN Mathieu

33 – WENZEL Mats

34 – BERTON Nina

35 – SCHREIBER Marie

36 – WENZEL Liv

4 Polonia 15:42:00

21 – KWIATKOWSKI Michal

22 – LEWANDOWSKI Dawid

23 – MACIEJUK Filip

24 – WLODARCZYK Dominika

25 – HARTMAN Nadia

26 – SZCZESNA Martyna

5 Francia 15:46:00

11 – ARMIRAIL Bruno

12 – CAVAGNA Rémi

13 – GUERNALEC Thibault

14 – BERTHET Juliette

15 – KERBAOL Cedrine

16 – SQUIBAN Maeva

6 Italia 15:50:00

1 – CATTANEO Mattia

2 – FRIGO Marco

3 – SOBRERO Matteo

4 – LONGO BORGHINI Elisa

5 – TRINCA COLONEL Monica

6 – VIGILIA Alessia