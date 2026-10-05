Ciclismo
Startlist Team Relay, Europei ciclismo 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming
Saranno sei le Nazioni in gara nella team relay senior degli Europei 2026 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo a Šenčur, in Slovenia, prevede due segmenti da 22 km, per un totale di 44 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 22 km del tracciato.
Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo (dorsale 1), Marco Frigo (2) e Matteo Sobrero (3) per quanto riguarda il terzetto maschile, ed Elisa Longo Borghini (4), Monica Trinca Colonel (5) ed Alessia Vigilia (6) per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per ultimi e scatteranno col terzetto maschile alle ore 15.50.
Per la team relay senior degli Europei 2026 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2026
Martedì 6 ottobre
Team relay senior, 44 km
Orario partenza primo terzetto: 15.30.
Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 16.45 circa.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST TEAM RELAY
1 Slovenia 15:30:00
51 – ŠTAJNAR Mihael
52 – ŽUMER Matic
53 – MAROLT Jaka
54 – BOBNAR Nika
55 – FERLEŽ Zoja
56 – GALOF Pija
2 Ucraina 15:34:00
41 – ANTONENKO Heorhii
42 – ANTONENKO Pavlo
43 – CHYZHYKOV Heorhii
44 – BIRIUKOVA Yuliia
45 – KONONENKO Valeriia
46 – KULYNYCH Olha
3 Lussemburgo 15:38:00
31 – KIRSCH Alex
32 – KOCKELMANN Mathieu
33 – WENZEL Mats
34 – BERTON Nina
35 – SCHREIBER Marie
36 – WENZEL Liv
4 Polonia 15:42:00
21 – KWIATKOWSKI Michal
22 – LEWANDOWSKI Dawid
23 – MACIEJUK Filip
24 – WLODARCZYK Dominika
25 – HARTMAN Nadia
26 – SZCZESNA Martyna
5 Francia 15:46:00
11 – ARMIRAIL Bruno
12 – CAVAGNA Rémi
13 – GUERNALEC Thibault
14 – BERTHET Juliette
15 – KERBAOL Cedrine
16 – SQUIBAN Maeva
6 Italia 15:50:00
1 – CATTANEO Mattia
2 – FRIGO Marco
3 – SOBRERO Matteo
4 – LONGO BORGHINI Elisa
5 – TRINCA COLONEL Monica
6 – VIGILIA Alessia