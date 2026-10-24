Startlist seconda manche gigante femminile Soelden 2026: orario, n. di partenza, tv

La prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino è in corso a Soelden, in Austria, dove sarà in programma la seconda manche del gigante femminile, che scatterà alle ore 13.30 con l’inversione delle migliori 30 della prima run.

In casa Italia saranno tre le azzurre al via della seconda manche, avendo chiuso tra le prime 30 nella prima run: si tratta di Asja Zenere, 16ma e migliore delle undici italiane al via della gara, Alice Pazzaglia, 23ma col pettorale 41, e Lara Della Mea, 24ma.

Per il gigante femminile di Soelden (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv della seconda manche sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

Sabato 24 ottobre

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 22 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:09.81 2.54 30 Head

2 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.78 2.51 29 Atomic

3 42 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.67 2.40 28 Fischer

4 17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.60 2.33 27 Head

5 13 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:09.44 2.17 25 Head

6 48 516753 GROB Stefanie 2004 SUI 1:09.44 2.17 25 Rossignol

7 12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.32 2.05 24 Fischer

8 41 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA 1:09.27 2.00 23 Rossignol

9 14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 1:09.25 1.98 22 Rossignol

10 32 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER 1:09.20 1.93 21 Rossignol

11 30 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:09.17 1.90 20 Head

12 20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:09.14 1.87 19 Rossignol

13 46 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:09.04 1.77 18 Rossignol

14 27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 1:08.96 1.69 17 Rossignol

15 21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:08.77 1.50 16 Salomon

16 29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:08.75 1.48 15 Atomic

17 23 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:08.65 1.38 14 Head

18 1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:08.63 1.36 13 Head

19 9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:08.61 1.34 12 Atomic

20 18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:08.58 1.31 11 Rossignol

21 4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.53 1.26 10 Rossignol

22 16 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:08.52 1.25 9 Head

23 11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:08.44 1.17 8 Atomic

24 24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:08.28 1.01 7 Head

25 10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:08.05 0.78 6 Head

26 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:07.86 0.59 5 Van deer

27 8 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:07.80 0.53 4 Dynastar

28 7 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:07.64 0.37 3 Head

29 3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:07.41 0.14 2 Head

30 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:07.27 1 Atomic