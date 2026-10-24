Startlist gigante maschile Soelden 2026: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 25 ottobre, sulle nevi di Soelden, andrà in scena l’Opening della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Messa in archivio la prima uscita per le donne in gigante, sarà sempre la prova tra le porte larghe a regalare spettacolo sul mitico Rettenbach.

Il via della prima manche è previsto alle ore 10:00, mentre la run-2 inizierà alle ore 13:00. Il programma però, stando alle previsioni, potrebbe essere condizionato dal meteo. Le previsioni, infatti, non promettono nulla di buono. Il riferimento è alle raffiche di vento che potrebbero andare ad alterare lo sviluppo delle due manche.

La stagione si apre con il tanto atteso duello tra Lucas Pinheiro Braathen, campione olimpico e vincitore della coppa di gigante, e Marco Odermatt, deciso a riprendersi il primato. Il brasiliano arriva da un periodo straordinario, durante il quale ha dimostrato di essere il migliore nella specialità, mentre lo svizzero è stato frenato da numerosi errori. Odermatt vanta tre successi sul Rettenbach, compreso quello della passata stagione, mentre Pinheiro Braathen ha già trionfato nel 2020, quando gareggiava per la Norvegia.

Tra i possibili protagonisti spiccano Loic Meillard, alla ricerca del primo podio a Soelden, e la squadra norvegese, già capace di una storica tripletta nel 2024. Attenzione anche agli austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz, che proveranno a interrompere il digiuno di vittorie casalinghe, che dura dal 2014, quando a imporsi fu Marcel Hirscher. Schwarz è stato inoltre protagonista nella scorsa edizione, chiudendo al secondo posto alle spalle di Odermatt.

Più complicate le prospettive dell’Italia, che non ha mai vinto il gigante di Soelden e vanta soltanto due secondi posti, ottenuti da Massimiliano Blardone nel 2004 e Manfred Moelgg nel 2012. Tra gli azzurri, Alex Vinatzer proverà a sorprendere, nonostante il rendimento altalenante, mentre Giovanni Franzoni sarà osservato speciale nel suo percorso di ritorno al gigante, specialità che intende affrontare con maggiore continuità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, i pettorali degli italiani, il palinsesto tv e streaming del gigante maschile di Soelden. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2026

Domenica 25 ottobre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile a Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD.

Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile a Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2026

1 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Head

8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Nordica

9 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

10 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

12 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

13 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

18 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Nordica

20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

21 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

22 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic

25 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

27 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

28 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Van deer

29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

30 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

32 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR

33 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

34 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

35 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

36 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

39 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Van deer

41 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

42 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

43 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

44 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

45 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

46 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar

47 6533474 PALAMARAS Nickco 2004 GER Atomic

48 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

49 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

51 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Van deer

52 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

53 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

54 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Salomon

55 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

56 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA Salomon

57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Head

58 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

59 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

60 390044 LAINE Tormis 2000 EST Van deer

61 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA

62 430783 HABDAS Piotr 1998 POL

63 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

64 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

65 320453 SHIN Jeongwoo 1999 KOR

66 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN Stoeckli

67 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

68 512678 FUX Giuliano 2005 SUI Fischer

69 54765 EISNER Jakob 2003 AUT Atomic