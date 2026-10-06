Startlist cronometro maschile Europei ciclismo 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming

È ufficiale adesso la startlist della cronometro maschile che chiuderà il programma dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2026 in Slovenia. La prova contro il tempo riservata ai professionisti si disputerà domani pomeriggio (mercoledì 7 ottobre) dalle ore 16.15 e assegnerà l’ultimo titolo in palio nel corso di questa rassegna continentale.

I corridori si cimenteranno in un percorso di 22,1 chilometri con partenza e arrivo Šenčur, in cui affronteranno una volta la salita di Mozjanca (2 km al 10,2% di pendenza media) mentre la parte iniziale e quella conclusiva della prova è in pianura. In assenza di Filippo Ganna l’Italia schiera Marco Frigo e Mattia Cattaneo per puntare ad un piazzamento di prestigio, ma i favoriti principali per le medaglie sono sulla carta il padrone di casa Primoz Roglic, lo svizzero Stefan Küng e l’emergente svedese Jakob Söderqvist.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la startlist, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro maschile degli Europei 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2026

Mercoledì 7 ottobre – Šenčur-Šenčur, cronometro individuale maschile (22,1 km)

Orario partenza prima atleta: 16.15.

Orario partenza ultima atleta: 16.58.

PROGRAMMA CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO MASCHILE EUROPEI 2026

16:15:00 Albion Kastrati (Kosovo)

16:16:00 Nofal Nuriyev (Azerbaigian)

16:17:00 Samet Bulut (Turchia)

16:18:00 Kristinn Jónsson (Islanda)

16:19:00 Ghennadii Morgun (Moldavia)

16:20:00 Borislav Palashev (Bulgaria)

16:21:00 Catalin Buta (Romania)

16:22:00 Dávid Kaško (Slovacchia)

16:23:00 Axel Källberg (Finlandia)

16:24:00 Miloš Lazarević (Montenegro)

16:25:00 Heorhii Antonenko (Ucraina)

16:26:00 Tiago Antunes (Portogallo)

16:27:00 Mathieu Kockelmann (Lussemburgo)

16:28:00 Blerton Nuha (Kosovo)

16:29:00 Andreas Miltiadis (Cipro)

16:30:00 Miguel Heidemann (Germania)

16:31:00 Aivaras Mikutis (Lituania)

16:32:00 Rainer Kepplinger (Austria)

16:33:00 Marco Frigo (Italia)

16:34:00 Sander De Pestel (Belgio)

16:35:00 Burak Abay (Turchia)

16:36:00 Filip Maciejuk (Polonia)

16:37:00 Sjoerd Bax (Paesi Bassi)

16:38:00 János Zsombor Pelikán (Ungheria)

16:39:00 Alex Kirsch (Lussemburgo)

16:40:00 Maxime Decomble (Francia)

16:41:00 Aleksandr Vlasov (AIN)

16:42:00 Felix Grossschartner (Austria)

16:43:00 Mathias Vacek (Repubblica Ceca)

16:44:00 Ilan Van Wilder (Belgio)

16:45:00 Marco Brenner (Germania)

16:46:00 Mauro Schmid (Svizzera)

16:47:00 Bruno Armirail (Francia)

16:48:00 Michal Kwiatkowski (Polonia)

16:49:00 Nelson Oliveira (Portogallo)

16:50:00 Jan Tratnik (Slovenia)

16:51:00 Mattia Cattaneo (Italia)

16:52:00 Ivan Romeo Abad (Spagna)

16:53:00 Mikkel Norsgaard Bjerg (Danimarca)

16:54:00 Primož Roglič (Slovenia)

16:55:00 Callum Thornley (Gran Bretagna)

16:56:00 Kasper Asgreen (Danimarca)

16:57:00 Stefan Küng (Svizzera)

16:58:00 Jakob Söderqvist (Svezia)