Ciclismo
Startlist cronometro femminile Europei ciclismo 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming
È stata pubblicata la startlist ufficiale della cronometro individuale femminile dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2026, che si terrà nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre in Slovenia. Domani andrà in scena la giornata conclusiva della rassegna continentale, riservata a tutte le prove individuali contro il tempo (dalle categorie giovanili ai professionisti) dopo la staffetta mista odierna.
Previsto un percorso di 22,1 chilometri con partenza e arrivo a Šenčur, in cui verrà fronteggiata la salita di Mozjanca (2 km al 10,2% di pendenza media) dopo 5500 metri pianeggianti. Nella seconda parte di gara le atlete affronteranno un altro breve tratto in leggera ascesa, con a seguire una discesa e gli ultimi 6-7 chilometri in pianura fino al traguardo. L’Italia sogna una medaglia con Elisa Longo Borghini, outsider di lusso per il podio, mentre i favori del pronostico sono dalla parte della specialista svizzera Marlen Reusser.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la startlist, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro femminile degli Europei 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026
Mercoledì 7 ottobre – Šenčur-Šenčur, cronometro individuale femminile (22,1 km)
Orario partenza prima atleta: 14.30.
Orario partenza ultima atleta: 14.54.
PROGRAMMA CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026
14:30:00 Eleftheria Giachou (Grecia)
14:31:00 Anja Perović (Montenegro)
14:32:00 Alina Abramenka (Bielorussia)
14:33:00 Bríet Kristý Gunnarsdóttir (Islanda)
14:34:00 Valeriia Kononenko (Ucraina)
14:35:00 Beatriz Roxo (Portogallo)
14:36:00 Gergana Stoyanova (Bulgaria)
14:37:00 Varvara Fasoi (Grecia)
14:38:00 Nina Berton (Lussemburgo)
14:39:00 Sandrine Tas (Belgio)
14:40:00 Lauren Dickson (Gran Bretagna)
14:41:00 Marie Schreiber (Lussemburgo)
14:42:00 Yuliia Biriukova (Ucraina)
14:43:00 Steffi Häberlin (Svizzera)
14:44:00 Alessia Vigilia (Italia)
14:45:00 Nika Bobnar (Slovenia)
14:46:00 Juliette Berthet (Francia)
14:47:00 Lieke Nooijen (Paesi Bassi)
14:48:00 Lotte Claes (Belgio)
14:49:00 Dominika Wlodarczyk (Polonia)
14:50:00 Cedrine Kerbaol (Francia)
14:51:00 Elisa Longo Borghini (Italia)
14:52:00 Franziska Koch (Germania)
14:53:00 Demi Vollering (Paesi Bassi)
14:54:00 Marlen Reusser (Svizzera)