Startlist cronometro femminile Europei ciclismo 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming

È stata pubblicata la startlist ufficiale della cronometro individuale femminile dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2026, che si terrà nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre in Slovenia. Domani andrà in scena la giornata conclusiva della rassegna continentale, riservata a tutte le prove individuali contro il tempo (dalle categorie giovanili ai professionisti) dopo la staffetta mista odierna.

Previsto un percorso di 22,1 chilometri con partenza e arrivo a Šenčur, in cui verrà fronteggiata la salita di Mozjanca (2 km al 10,2% di pendenza media) dopo 5500 metri pianeggianti. Nella seconda parte di gara le atlete affronteranno un altro breve tratto in leggera ascesa, con a seguire una discesa e gli ultimi 6-7 chilometri in pianura fino al traguardo. L’Italia sogna una medaglia con Elisa Longo Borghini, outsider di lusso per il podio, mentre i favori del pronostico sono dalla parte della specialista svizzera Marlen Reusser.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la startlist, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro femminile degli Europei 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026

Mercoledì 7 ottobre – Šenčur-Šenčur, cronometro individuale femminile (22,1 km)

Orario partenza prima atleta: 14.30.

Orario partenza ultima atleta: 14.54.

PROGRAMMA CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO FEMMINILE EUROPEI 2026

14:30:00 Eleftheria Giachou (Grecia)

14:31:00 Anja Perović (Montenegro)

14:32:00 Alina Abramenka (Bielorussia)

14:33:00 Bríet Kristý Gunnarsdóttir (Islanda)

14:34:00 Valeriia Kononenko (Ucraina)

14:35:00 Beatriz Roxo (Portogallo)

14:36:00 Gergana Stoyanova (Bulgaria)

14:37:00 Varvara Fasoi (Grecia)

14:38:00 Nina Berton (Lussemburgo)

14:39:00 Sandrine Tas (Belgio)

14:40:00 Lauren Dickson (Gran Bretagna)

14:41:00 Marie Schreiber (Lussemburgo)

14:42:00 Yuliia Biriukova (Ucraina)

14:43:00 Steffi Häberlin (Svizzera)

14:44:00 Alessia Vigilia (Italia)

14:45:00 Nika Bobnar (Slovenia)

14:46:00 Juliette Berthet (Francia)

14:47:00 Lieke Nooijen (Paesi Bassi)

14:48:00 Lotte Claes (Belgio)

14:49:00 Dominika Wlodarczyk (Polonia)

14:50:00 Cedrine Kerbaol (Francia)

14:51:00 Elisa Longo Borghini (Italia)

14:52:00 Franziska Koch (Germania)

14:53:00 Demi Vollering (Paesi Bassi)

14:54:00 Marlen Reusser (Svizzera)