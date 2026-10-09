Sport in tv oggi (venerdì 9 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 9 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di judo e la sesta giornata di incontri. Osservato speciale è Gennaro Pirelli nei -100 kg. Il judoka campano viene da una stagione straordinaria, che l’ha portato al vertice del ranking mondiale. Per cui, oggi è atteso a Baku.

Allargando gli orizzonti, iniziano i week end di MotoGP e di F1, rispettivamene a Mandalika (Indonesia) e a Singapore e le attenzioni sono in quest’ultimo caso su Kimi Antonelli e le Ferrari. Da seguire poi gli Europei di tiro a volo, l’andata del primo turno dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile tra Bielorussia e Italia. Nel tennis, inoltre, tiene banco il Masters1000 di Shanghai con Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini in campo, senza dimenticare il torneo femminile a Pechino. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 9 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 9 ottobre

03.00 Moto3, GP Indonesia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

03.50 Moto2, GP Indonesia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.45 MotoGP, GP Indonesia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

05.00 Golf, Baycurrent Classic 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

06.30 Tennis, ATP Shanghai 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Mannarino 1° match e inizio programma alle 06.00 italiane; Berrettini vs Nakashima 2° match e inizio programma alle 06.00 italiane; Musetti vs Zhou 5° match e inizio programma dalle 06.00 italiane)

07.00 Nuoto, Coppa del Mondo 2026 a Tashkent (Uzbekistan): seconda giornata (batterie) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

07.00 Ciclismo femminile, Tour of Chongming Island 2026: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

07.15 Moto3, GP Indonesia 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.05 Moto2, GP Indonesia 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.15 Tiro a volo, Europei 2026: qualificazioni trap femminile, 4ª serie – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Judo, Mondiali 2026: eliminatorie -78 kg donne e -100 kg uomini – Diretta streaming su Judo Tv (a pagamento).

08.45 Tiro a volo, Europei 2026: qualificazioni trap maschile, 4ª serie – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Tennis, WTA Pechino 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

09.00 MotoGP, GP Indonesia 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 F1, GP Singapore 2026: prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 Tiro a volo, Europei 2026: qualificazioni trap femminile, 5ª serie – Nessuna copertura tv/streaming.

11.20 Superbike, GP Estoril 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.40 Tiro a volo, Europei 2026: qualificazioni trap maschile, 5ª serie – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Tiro a volo, Europei 2026: qualificazioni trap femminile, shoot-off – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Tiro a volo, Europei 2026: qualificazioni trap maschile, shoot-off – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Tiro a volo, Europei 2026: Finale trap femminile – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube ESCvideostream.

14.30 F1, GP Singapore 2026: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

15.00 Nuoto, Coppa del Mondo 2026 a Tashkent (Uzbekistan): seconda giornata (finali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

15.15 Tiro a volo, Europei 2026: Finale trap maschile – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube ESCvideostream.

16.00 Superbike, GP Estoril 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Judo, Mondiali 2026: Final Block -78 kg donne e -100 kg uomini – Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

18.00 Golf, Furyk and Friends tournament 2026: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

18.15 Calcio femminile, playoff qualificazioni Mondiali 2027: Bielorussia vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Active Network vs Vinumitaly – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.00 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Defender Giovinazzo vs Feldi Eboli – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2026-2027: Olympiacos vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B 2026-2027: Avellino vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: AS Roma vs Benevento – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Came Treviso vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Bundesliga 2026-2027: Borussia Dortmund vs Werder Brema – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Napoli Futsal vs L84 – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Serie C 2026-2027: Union Brescia vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Sala Consilina vs Capurso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2026-2027: Barcellona vs Zalgiris – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Liga 2026-2027: Malaga vs Espanyol – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Boxe, Europei 2026 pesi supergallo: De Rosa vs Ionut Baluta – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

22.30 Hockey pista femminile, World Skate Games 2026: Italia vs Argentina – Diretta streaming su Skate Italia Tv.

Sabato 10 ottobre

01.00 Hockey pista, World Skate Games 2026: Italia U19 vs Portogallo U19 – Diretta streaming su Skate Italia Tv.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MANNARINO DALLE 6.00

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NAKASHIMA (2° MATCH DALLE 6.00)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TIRO A VOLO DALLE 8.15

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 8.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E SPRINT QUALIFYING DI F1 ALLE 10.30 E 14.30

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZHOU (2° MATCH DALLE 12.00)

LA DIRETTA LIVE DI BIELORUSSIA-ITALIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.15