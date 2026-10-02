Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 2 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 2 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sull’impegno della Nazionale italiana di calcio che, questa sera, affronterà allo Stade de France di Parigi la Francia, in una grande classica. La sfida, valita per la terza giornata della Lega A di Nations League, catalizzerà l’attenzione degli appassionati.
Allargando il discorso, da seguire il primo giorno dei week end di F1 a Sepang (Malesia) e del Motomondiale a Motegi (Giappone). Bisognerà prestare attenzione all’orologio, per il fuso orario. In primo piano, poi, gli Europei di ciclismo, l’Eurolega di basket e il tennis coi tornei in Asia e quest’oggi in campo Luciano Darderi a Tokyo e Jasmine Paolini a Pechino. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 2 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 2 ottobre
02:00 Moto3, GP Giappone 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
02:50 Moto2, GP Giappone 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
03:12 Ciclismo, Tour de Langkawi 2026: sesta tappa – Nessuna copertura tv/streaming.
03:45 MotoGP, GP Giappone 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
04:10 Tennis, ATP Tokyo 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Darderi vs Jacquet 3° match e inizio non prima delle 09:00 italiane)
05:00 Tennis, WTA Pechino 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
(Paolini vs Snigur 3° match e inizio programma alle 05:00 italiane)
06:15 Moto3, GP Giappone 2026: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
06:30 F1, GP Bahrain 2026: prove libere 1 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.
07:00 Tennis, ATP Pechino 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
07:05 Moto2, GP Giappone 2026: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
08:00 Snooker, Shenzhen Open 2026: quarti di finale – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
08:00 Nuoto, Coppa del Mondo 2026 a Baku (Azerbaijan): seconda giornata (batterie) – Diretta streaming su Eurovision Sport.
08:00 MotoGP, GP Giappone 2026: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
08:01 Rally Sardegna 2026: seconda giornata – Diretta streaming su DAZN.
09:00 BMX, Coppa del Mondo 2026 a Pechino (Cina): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
09:00 Ciclismo, Europei 2026: prova in linea U23 donne – Diretta tv dalle 09:45 su RaiSport HD; in streaming dalle 09:45 su RaiPlay, dalle 09:48 su Discovery+ e su HBO Max.
10:00 F1, GP Bahrain 2026: prove libere 2 – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.
13:30 Ciclismo, Europei 2026: prova in linea U23 uomini – Diretta tv dalle 15:35 su RaiSport HD; in streaming dalle 15:35 su RaiPlay, dalle 15:37 su Discovery+ e su HBO Max.
15:00 Tiro a volo, Europei 2026: skeet doppio junior – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream.
16:00 Golf, Black Desert Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
16:30 Tiro a volo, Europei 2026: skeet doppio – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e sul canale Youtube ESCvideostream.
17:00 Nuoto, Coppa del Mondo 2026 a Baku (Azerbaijan): seconda giornata (finali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.
17:30 Mountain Bike, World Serie 2026: xcc elite donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
18:25 Mountain Bike, World Serie 2026: xcc elite uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
19:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Besiktas vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW.
20:00 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Capurso vs Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Baskonia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Benevento vs Napoli Futsal – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW e su Futsal Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Catania vs Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Feldi Eboli vs Avellino – Diretta streaming su Futsal Tv.
20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: L84 vs Sala Consilina – Diretta streaming su Futsal Tv.
20:45 Rugby, United Rugby Championship 2026-2027: Benetton vs Connacht – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Calcio, Nations League 2026: Francia vs Italia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.
20:45 Calcio, Nations League 2026: Belgio vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 6.30 E 10.00
LA DIRETTA LIVE DELLE PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 8.00
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SNIGUR (3° MATCH DALLE 5.00)
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 9.00
LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-JACQUET (NON PRIMA DELLE 9.00)
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 MASCHILE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 13.30
LA DIRETTA LIVE DI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-ITALIA DI CALCIO DALLE 20.45