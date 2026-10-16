Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 16 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 16 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sui Mondiali di ciclismo su pista, con l’Italia che punta a ottenere risultati di primo rilievo sul velodromo di Shanghai, in Cina. A proposito di Asia, in corso i tornei di tennis a Shanghai e a Wuhan, con il doppio Errani/Paolini protagonista.
Estendendo gli orizzonti non mancheranno le emozioni grazie all’Eurolega di basket, con la Virtus Bologna impegnata nella massima competizione europea e avrà inizio il campionato di Serie A con l’anticipo Frosinone vs Sassuolo
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 16 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 16 ottobre
05:05 Tennis, WTA Wuhan 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
06:00 Ciclismo su pista, Mondiali 2026: terza giornata (sessione diurna) – Nessuna copertura tv/streaming.
06:35 Tennis, WTA Wuhan 2026: quarti di finale doppio – Diretta tv su SuperTennis HD (solo per la partita di Paolini/Errani), Sky Sport Tennis (solo per la partita di Paolini/Errani); in streaming su supertennis.tv (solo per la partita di Errani/Paolini), SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
(Errani/Paolini vs Danilina/Zhang 4° match e inizio programma alle 06:35) italiane)
06:35 Ciclismo, Tour of Guangxi: quarta tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
08:00 Nuoto, Coppa del Mondo: seconda giornata (batterie) – Diretta streaming su Eurovision Sport.
08:30 Tennis, ATP Shanghai 2026: quarti di finale – Diretta tv Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
10:25 Ciclismo femminile, Eneco Tour femminile: terza tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
10.35 Superbike, GP Spagna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su RaiSport HD
11:05 Ciclismo su pista, Mondiali 2026: terza giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
14:20 Ciclismo, Eneco Tour 2026: terza tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
15:00 Nuoto, Coppa del Mondo: seconda giornata (finali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.
15.00 Superbike, GP Spagna 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.
20:00 Golf, SAS Championships 2026: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Virtus Bologna vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Barcellona vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:00 Volley femminile, Serie A1 2026-2027: Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta straming su DAZN e su canale Youtube Lega Volley Femminile.
20:45 Calcio, Serie A 2026-2027: Frosinone vs Sassuolo – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 6.00
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-DANILINA/ZHANG (2° MATCH DALLE 13.00)
LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-BASKONIA DI BASKET DALLE 20.30