Sport in tv oggi (sabato 3 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 3 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP del Bahrain per la F1 (sul circuito di Sepang, in Malesia), le qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone per la MotoGP, il Rally di Sardegna. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi gli Europei con la prova in linea femminile, il Giro dell’Emilia e il Tour de Langkawi, mentre i tifosi di tennis potranno entusiasmarsi con i tornei della settimana tra Pechino e Tokyo.

Da seguire la Coppa del Mondo per il nuoto (a Baku), per il triathlon (a Roma), per la mountain bike (a Lake Placid) e per la BMX racing (a Pechino). Ampio spazio ai campionati nazionali di basket, pallanuoto, pallamano, volley femminile e al calcio, con una ricca serata di Nations League. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 3 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 3 ottobre

01.40 MOTO3 – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.25 MOTO2 – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 NUOTO – College Swimming League (diretta streaming su DAZN)

03.10 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTOGP – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Alcaraz (secondo match dalle ore 04.00 e non prima delle ore 05.30), Berrettini-Vallejo (terzo match dalle ore 04.00 e non prima delle ore 09.00), Bolelli/Vavassori-Polmans/Zielinski (quarto match dalle ore 04.00)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, secondo turno (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

05.10 CICLISMO – Tour de Langkawi, settima tappa: Melaka-Batu Pahat (diretta streaming su Triller Tv)

05.45 MOTO3 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.30 F1 – GP Bahrain in Malesia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.40 MOTO2 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 MOTOGP – GP Giappone, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 RALLY – Rally di Sardegna, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e su Sky Sport Uno dalle ore 14.30 alle ore 15.30; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.30 alle ore 13.25 e dalle ore 15.35 alle ore 16.35; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30, su Rai Play dalle ore 12.30 alle ore 13.25 e dalle ore 15.35 alle ore 16.35)

08.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Batterie a Baku (diretta streaming su Eurovision Sport)

08.00 SNOOKER – Shenzhen Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Links Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 TRIATHLON (World Cup) – Gara femminile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)

09.00 CICLISMO – Europei, prova in linea juniores maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BMX RACING – Coppa del Mondo a Pechino (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.00 F1 – GP Bahrain in Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 14.00; differita streaming su tv8.it alle ore 14.00)

10.20 CICLISMO FEMMINILE – Giro dell’Emilia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.30)

10.50 CICLISMO – Giro dell’Emilia (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.00)

11.00 TRIATHLON (World Cup) – Gara maschile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)

11.45 CICLISMO – Cholet Agglo Tour (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Ternana (diretta streaming su DAZN)

13.30 CICLISMO – Sparkassen Muensterland Giro (diretta tv su Eurosport 1, DAZN dalle ore 17.15; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.30 SNOOKER – Shenzhen Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.50 CICLISMO FEMMINILE – Europei, prova in linea elite donne (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30)

14.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – MXGP, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Perugia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Vado-Forlì (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Casertana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Cross country U23 femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.00 CALCIO (Nations League, Lega C) – Finlandia-Albania (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Costa Masnaga-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Ortigia-De Akker, Trieste-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Conversano-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – MX2, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

15.30 RUGBY (Coppa Italia) – Sei partite: Emilia-AN Francescato, Fiamme Oro-Rugby Lyons, Padova-Vicenza, Rovigo-Parabiago, Torino-Mogliano, Viadana-Biella (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-SIS Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Finali a Baku (diretta streaming su Eurovision Sport)

16.30 MOTOCROSS (Motocross delle Nazioni) – Open, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Chiavari-Brescia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Supercoppa Europea) – Olympiacos-Catalunya (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Cross country U23 maschile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Trapani (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizzonte Catania-Sori (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Grosseto-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Pescara (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Barletta (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serrie C) – Monopoli-Savoia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASEBALL – Mondiali U15, nona giornata (diretta streaming su DAZN)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Plebiscito Padova-Lazio, Ancona-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega A) – Croazia-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega C) – Tre partite: Bielorussia-San Marino, Estonia-Lussemburgo, Islanda-Bulgaria (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Lazio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

18.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Joventut Badalona-MoraBanc Ancorra (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (LNB francese) – Due partite: Nancy-Cholet, Strasburgo-Boulazac (diretta streaming su DAZN)

18.00 GOLF (PGA Tour) – Black Dester Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Chiaravalle-Trieste, Cingoli-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Mezzocorona-Teramo, Leno-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 BOXE – Riunione a Birmingham, main event: Ben Whittaker vs Conor Walace, eliminatoria Mondiale IBF pesi massimi leggeri (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Cassano-Bolzano, Cologne-Molteno, Sassari-Haenna (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 BASKET (LNB francese) – Due partite: Limoges-Saint Quentin, Pau Orthez-Digione (diretta streaming su DAZN)

18.30 PADEL – Rotterdam P1, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO A 5 (Serie A) – Vinumitaly Petrarca-Came Treviso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Defender Giovinazzo (diretta straming su Futsal Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 BASEBALL (MLB) – Cleveland Guardians-Chicago White Sox (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Liga ACB spagnola) – Unicaja Malaga-Tenerife (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – San Martino-Roseto (diretta streaming su Flima Tv)

20.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Cross country elite femminile a Lake Placid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Treviso (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Reggio Emilia (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Firenze (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Folgore Caratese-Desenzano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Renate (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Carpi (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Crotone (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (LNB francese) – JL Bourg-Chalon/Saone (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Spagna-Cechia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega B) – Due partite: Macedonia del Nord-Scozia, Svizzera-Slovenia (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Manresa-Breogan (diretta streaming su DAZN)

22.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Cross country elite maschile a Lake Placid (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

22.00 MMA – UFC 332, tra i preliminari: Marvin Vettori vs Ismail Naurdiev (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ALCARAZ ALLE 6.30

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 6.30 E ALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI MOTOGP DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-VALLEJO DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.50