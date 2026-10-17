Sport in tv oggi (sabato 17 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 17 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Shanghai proseguono i Mondiali di ciclismo su pista, mentre a Rotterdam inizieranno i Mondiali di ginnastica artistica. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con la Superpole e la gara-1 del GP di Spagna per la Superbike, da seguire anche le semifinali del Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan per gli amanti del grande tennis.

Spazio anche agli Europei di tennistavolo, alla 6 Ore di Barcellona per il WEC, al Loop One Festival di biathlon, la Coppa del Mondo di triathlon, di nuoto e arrampicata sportiva. Si giocheranno anche i campionati nazionali di basket, pallanuoto, pallamano, volley e poi l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 17 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 17 ottobre

02.30 NUOTO – College Swimming League (diretta streaming su DAZN)

03.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Pechino (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile a Takamatsu, tabellone individuale (diretta streaming su Fencing Tv)

04.30 CICLISMO – Tour of Guangxi, quinta tappa (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 07.10)

05.00 GOLF (DP World Tour) – DP World India Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.30)

05.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

06.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Pechino (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

07.00 NUOTO – Coppa del Mondo ad Astana, batterie (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+). Paolini/Errani-Hunter/Siniakova (quarta partita dalle ore 09.00, seconda dalle 12.30)

09.35 SUPERBIKE – GP Spagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Mondiali, qualificazioni maschili (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Masters Malaysia Super 1000 (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 BIATHLON – Loop One Festival, sprint femminile: qualificazione (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile a Orano, tabellone individuale (diretta streaming su Fencing Tv)

11.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Casablanca, tabellone individuale (diretta streaming su Fencing Tv)

11.15 SUPERBIKE – GP Spagna, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 CICLISMO FEMMINILE – Eneco Tour, quarta tappa: Hoogeveen-Col du VAM (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 12.35)

12.00 TENNISTAVOLO – Europei: quarti di finale singolare maschile/femminile, finale doppi (diretta streaming su ETTU Tv)

12.20 BIATHLON – Loop One Festival, sprint maschile: qualificazione (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Napoli (diretta streaming su DAZN)

12.40 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Barcellona, prove libere (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.45 CICLISMO – Eneco Tour, quarta tappa: Hoogeveen-Col du VAM (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.30)

13.00 TENNIS – Challenger Olbia (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Wolgsburg-Heidenheim (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Championship inglese) – Watford-Charlton (diretta streaming su Como Tv)

13.45 CICLOCROSS – HG Cross Meulebeke, gara femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

14.00 PADEL – Milano P1, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 16.00 e a seguire su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Conversano-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Forlì (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Pineto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Reggiana-Torres (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Monopoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Vado-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie A) – Venezia-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Empoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Benevento-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Modena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 NUOTO – Coppa del Mondo ad Astana, finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizzonte Catania-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CICLOCROSS – HG Cross Meulebeke, gara maschile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.30 SUPERBIKE – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Amburgo-Stoccarda, Werder Brema-Paderborn, Elversberg-Augsburg, Schalke 04-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.30 RUGBY (Serie A) – Quattro partite: Mogliano-Biella, Rovigo-Viadana, Rugby Lyons-Parabiago, Vicenza-Padova (diretta streaming su Rugby Channel)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Savona (diretta streaming su Waterpolo Channel)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Sori (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.40 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Barcellona, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.40 BIATHLON – Loop One Festival, mass start femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Hull (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Ipswich (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Championship inglese) – Norwich-Portsmouth (diretta streaming su Como Tv)

16.00 BASKET (Serie A) – BC Roma-Venezia (diretta streaming su LBA Tv)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Elche (diretta streaming su DAZN)

16.15 RUGBY (Challenge Cup) – Zebre-Ulster (diretta streaming su EPCR Tv)

16.25 BIATHLON – Loop One Festival, mass start maschile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Den Haag-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 BOXE – Riunione a Londra, main event: Dubois vs Wardley (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY (Serie A2) – Catania-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-PSG (diretta streaming su Ligue1+)

17.15 CALCIO (Serie B) – Mantova-Palermo (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Folgore Caratese-Treviso (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Catania (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Scafatese (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Chiavari-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Ternana-Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 BOXE – Riunione a Riga, main event: Volkovs vs McIntyre (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (LNB francese) – Due partite: Nancy-Nanterre, Pau Orthez-Saint Quentin (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Olympic Roma-Napoli, Posillipo-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Padova-Trieste, Roma-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A1) – Due partite: Chiaravalle-Pressano, Cingoli-Molteno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Leno-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Salt Lake City, semifinale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (LNB francese) – Cholet-Chalon (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY (Serie A2) – Napoli-Macerata (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cologne-Bolzano, Haenna-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 GINNASTICA RITMICA – Serie A1, prima tappa (diretta streaming su Sport Face Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Liga ACB spagnola) – MoraBanc Andorra-Breogan (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Telstar-Feyenoord (diretta streaming su Como Tv)

20.30 BASKET (LNB francese) – Limoges-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Chieri (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Genoa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Lilla-Brest, Troyes-Lens (diretta streaming su Ligue1+)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa del Portogallo, terzo turno) – Academia-Amarante (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee FC-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

21.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – San Pablo Burgos-Obradoiro (diretta streaming su DAZN)

Domenica 18 ottobre

00.00 RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – USA-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 5.00

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.15 E 15.30

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HUNTER/SINIAKOVA (2° MATCH DALLE 12.30)

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30