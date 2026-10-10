Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 10 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 10 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Singapore per la F1, le qualifiche e la Sprint Race del GP di Indonesia per la MotoGP, la Superpole e la gara-1 del GP di Estoril per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che si snoderà tra Bergamo e Como lungo un percorso particolarmente impegnativo.
Da seguire il WTA 1000 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai sul fronte del tennis, proseguono i Mondiali di judo con le categorie più pesanti (+78 kg femminile e +100 kg maschile), spazio anche agli Europei di football americano con il confronto tra Italia e Polonia valido per la fase a gironi e alle qualificazioni del Premier 12 di baseball (gli azzurri incroceranno la Spagna). Gli Europei di tiro a volo assegneranno le ultime medaglie, spazio anche alla Coppa del Mondo di nuoto e BMX racing.
Il quadro comprende anche i tornei di golf della settimana e gli impegni di Benetton e Zebre nello United Rugby Championship. Ampio spazio ai campionati nazionali di basket, pallanuoto, pallamano, volley e poi l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 10 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 10 ottobre
02.40 MOTO3 – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
03.00 GOLF (PGA Tour) – Baycurrent Classic, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 05.00)
03.25 MOTO2 – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
04.00 GRAVEL (Mondiali) – Prova femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
04.10 MOTOGP – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
04.50 MOTOGP – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
05.10 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Chongming Island, seconda tappa: Changxing-Chongming (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 07.00)
06.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Fritz (secondo match dalle ore 06.00), Darderi-Tsitsipas (quarto match dalle ore 06.00)
06.45 MOTO3 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
07.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Batterie a Tashkent (diretta streaming su Eurovision Sport)
07.40 MOTO2 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)
09.00 MOTOGP – GP Indonesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
09.00 BMX RACING (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Zhangjlakou (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
09.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)
09.30 JUDO – Mondiali, turni preliminari: +78 kg femminili, +100 kg maschili (diretta streaming su Judo Tv)
10.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)
10.40 SUPERBIKE – GP Estoril, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 F1 – GP Singapore, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
11.00 CICLISMO – Giro di Lombardia (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
12.15 SUPERBIKE – GP Estoril, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 FOOTBALL AMERICANO (Europei, fase a gironi) – Polonia-Italia (diretta streaming su FIDAF Tv)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Leeds (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)
14.00 PADEL – Germania P2, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Carpi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Grosseto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Bari-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Savoia-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.45 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 F1 – GP Singapore, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
15.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Finali a Tashkent (diretta streaming su Eurovision Sport)
15.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Europei femminili) – Italia-Francia (diretta streaming su Futsal Tv)
15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Benevento-Cesena (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Palermo (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Ascoli (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sandro Abate-Covei Meta Catania (diretta streaming su canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Lazio-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Trapani-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Sori-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)
15.15 TIRO A VOLO (Europei) – Trap a squadre miste juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube ESCvideostream)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Augsburg-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Hoffenheim-Amburgo, Mainz-Bayer Leverkusen, Paderborn-Stoccarda, Union Berlino-Elversberg (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 RUGBY (Coppa Italia) – Sei partite: Emilia-Biella, Fiamme Oro-AN Francescato, Parabiago-Mogliano, Padova-Rovigo, Rugby Lyons-Viadana, Torino-Vicenza (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Ortigia, Napoli-Roma Vis Nova (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 JUDO – Mondiali, Final Block: +78 kg femminili, +100 kg maschili (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Judo Tv)
16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Brentford (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Fulham (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)
16.30 SUPERBIKE – GP Estoril, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
16.30 TIRO A VOLO (Europei) – Trap a squadre miste, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale YouTube ESCvideostream)
17.00 CALCIO (Bundesliga austriaca) – Grazer-Salisburgo (diretta streaming su Como Tv)
17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferraro-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Le Havre (diretta streaming su Ligue1+)
17.15 CALCIO (Serie B) – Vicenza-Pisa (diretta streaming su DAZN)
17.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)
17.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Juventus NextGen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Desenzano-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Cittadella (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Parma (diretta streaming su DAZN)
18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – SIS Roma-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Scarlets-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Getafe (diretta streaming su DAZN)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Haenna-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Casalgrande Padana-Mestrino, Cassano-Padova, Nuoro-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-AZ Alkmaar (diretta streaming su Como Tv)
19.00 BASEBALL (Qualificazioni Premier 12) – Italia-Spagna (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Maritimo-Porto (diretta streaming su DAZN)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Conversano-Cingoli, Merano-Cologne, Molteno-Albatro, Trieste-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Erice-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.15 HOCKEY PISTA (Mondiali U19) – Finale per il bronzo: Italia-Argentina (diretta streaming su World Skate Tv)
19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Scandicci (diretta streaming su DAZN)
19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)
19.30 CALCIO (Serie B) – Arezzo-Cremonese (diretta streaming su DAZN)
19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Chiavari (non è prevista diretta tv/streaming)
20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Hilal-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv)
20.00 BASKET (Serie A) – Udine-Trento (diretta streaming su LBA Tv)
20.00 PALLAMANO (Serie A1) – Bolzano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.30 BASKET (Serie A) – Varese-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Busto Arsizio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)
20.30 CALCIO (Serie C) – Spezia-Gubbio (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Norimberga-Wolfsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Frosinone (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Brest-Angers, Lorient-Paris FC, Monaco-Tolosa, PSG-Le Mans (diretta streaming su Ligue1+)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Nijmegen (diretta streaming su Como Tv)
21.45 HOCKEY PISTA (Mondiali U19) – Finale per l’oro: Portogallo-Spagna (diretta streaming su World Skate Tv)
22.30 HOCKEY PISTA (Mondiali femminili) – Finale per il bronzo: Italia-Portogallo (diretta streaming su World Skate Tv)
Domenica 11 ottobre
01.00 HOCKEY PISTA (Mondiali femminili) – Finale per l’oro: Spagna-Argentina (diretta streaming su World Skate Tv)
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI MOTOGP DALLE 9.00
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 9.30
LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI LOMBARDIA DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DI SPRINT E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 12.15 E 16.30
LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30