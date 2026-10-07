Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 7 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 7 ottobre ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con tutte le cronometro degli Europei, gli amanti del tennis internazionale si gusteranno il Masters 1000 di Shanghai e il WTA 1000 di Pechino. Proseguono i Mondiali di judo con le gare riservate ai 63 kg femminili e agli 81 kg maschili, mentre agli Europei di tiro a volo ci sarà spazio per le qualificazioni del trap.
Da seguire il confronto tra l’Italia e la Slovenia nelle qualificazioni agli Europei di calcio a 5 femminile, da non perdere il match tra Italia e Messico ai Mondiali di hockey pista femminile e la ricca serata di Coppe Europee per le squadre italiane nel basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 7 ottobre ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 7 ottobre
01.00 CALCIO (amichevole) – Argentina-Benin (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
06.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Kovacevic (ore o6.00), Bellucci-Zhou (terzo match dalle ore 06.00), Cinà-Molcan (ore 08.00)
07.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+). Errrani/Paolini-Boulter/Starodubtseva (ore 07.00)
07.30 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
08.30 JUDO – Mondiali, turni preliminari: 63 kg femminile, 81 kg maschile (diretta streaming su Judo Tv)
09.15 CICLISMO (Europei) – Cronometro juniores femminile (non è prevista diretta tv/streaming)
10.10 CICLISMO (Europei) – Cronometro juniores maschile (non è prevista diretta tv/streaming)
11.30 CICLISMO (Europei) – Cronometro U23 femminile (non è prevista diretta tv/streaming)
12.20 CICLISMO (Europei) – Cronometro U23 maschile (non è prevista diretta tv/streaming)
14.30 CICLISMO (Europei) – Cronometro elite donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
16.00 JUDO – Mondiali, Final Block: 63 kg femminile, 81 kg maschile (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Judo Tv)
16.15 CICLISMO (Europei) – Cronometro elite uomini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)
18.00 BASKET (Eurocup) – Balkan-Bahcesehir (diretta streaming su Euro League Tv)
18.00 BASKET (Champions League) – Tre partite: AEK Atene-Salon Vilpas, Slavia Praga-Alba Berlino, Trabzonspor-Nanterre (diretta streaming su DAZN)
18.30 PALLANUOTO (Champions League) – Ferencvaros-Steaua Bucarest (diretta streaming su European Aquatics Tv)
19.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Aris-San Pablo Burgos, Chemnitz-Neptunas (diretta streaming su Euro League Tv)
19.00 BASKET (Champions League) – Juventus-Unicaja Malaga (diretta streaming su DAZN)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Europei femminili 2027) – Italia-Slovenia (non è prevista diretta tv/streaming)
19.30 BASKET (Eurocup) – Tortona-Le Mans (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)
19.30 PALLAMANO (Serie A) – Trieste-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.00 BASKET (Eurocup) – BC Roma-Lietkabelis (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)
20.00 BASKET (Champions League) – Tre partite: Anversa Giants-Szombathely, Bonn-Porto, Spartak Subotica-Vechta (diretta streaming su DAZN)
20.30 BASKET (Eurocup) – Manresa-Ulm (diretta streaming su Euro League Tv)
20.30 BASKET (Champions League) – Murcia-Varese (diretta streaming su DAZN)
20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Tre partite: Barceloneta-Novi Belgrado, Marsiglia-Panathinaikos, Mladost-Jadran (diretta streaming su European Aquatics Tv)
20.45 BASKET (Eurolega) – Parigi-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euro League Tv)
22.45 HOCKEY PISTA (Mondiali femminili) – Italia-Messico (diretta streaming su World Skate Tv)
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 8.30
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO JUNIORES FEMMINILE DALLE 9.30
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO JUNIORES MASCHILE DALLE 10.30
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DALLE 11.45
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DALLE 12.35
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE ELITE DALLE 14.30
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE ELITE DALLE 16.15