Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 21 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 21 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Champions League, il basket con l’NBA, l’Eurolega, l’Eurocup e la Champions League, il basket femminile con l’Eurocup, la ginnastica artistica con i Mondiali, la pallanuoto femminile con la Serie A1, e tanto altro ancora.
Per quanto concerne il WTA 500 di Ningbo, proseguirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà il cammino della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. L’incontro si disputerà sul Grandstand e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 7.00 italiane: Errani e Paolini devono vincere per allungare nei confronti delle rivali dirette nella Race WTA di doppio, per puntare alla qualificazione alle Finals, già ottenuta da Bucsa/Melichar-Martinez.
Nella terza giornata del programma arriverà il momento dell’esordio all’ATP 250 di Almaty 2026 di tennis anche per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw l’australiano James Duckworth. L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’oceanico sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 8.30 italiane sul Center Court: si tratta della prima sfida tra i due sul circuito maggiore.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 21 ottobre
1.00 Basket, NBA: New York-Philadelphia- Sky Sport Basket, Sky Go, NOW (repliche su Sky Sport Basket alle 9.00, alle 13.15 ed alle 22.30)
3.30 Basket, NBA: San Antonio-Oklahoma City – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
4.30 Tennis, WTA 250 Osaka – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (8.30-15.00), Sky Go, NOW
7.00 Tennis, WTA 500 Ningbo (1° match alle 7.00 Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (8.30-15.00), Sky Go, NOW
8.30 Tennis, ATP 250 Almaty (1° match alle 8.30 Darderi-Duckworth, 1° match alle 8.30 Bellucci-Etcheverry) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 15.00), Sky Go, NOW, Tennis TV
11.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 15.00), Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Tennis, ATP 250 Lione – (4° match dalle 12.00 non prima delle 19.00 Musetti-Kouamé) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 15.00), Sky Go, NOW, Tennis TV
15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Sori Pool Beach-Vela Nuoto Ancona – Nessuna copertura tv/streaming
18.00 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Champions League: Como-Manchester Utd -Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Champions League: Lille-Galatasaray – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
19.00 Basket, Eurocup: Tortona-Burgos – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
19.30 Ginnastica artistica, Mondiali: finale gara a squadre femminile – Rai Sport HD, Rai Play
19.30 Basket, Eurocup: Bourg En Bresse-Trento – Sky Sport 259, Sky Go, NOW
19.30 Basket femminile, Eurocup: GEAS Basket – Panathinaikos A.C. – YouTube FIBA Basketball
19.30 Basket femminile, Eurocup: Nyon Basket Feminin – Magnolia Basket Campobasso – YouTube FIBA Basketball
19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: SS Lazio Nuoto-SIS Roma – Nessuna copertura tv/streaming
20.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Talmassons – YouTube Lega Volley Femminile, DAZN
20.00 Basket, Eurocup: Napoli-Tofas – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
20.00 Basket, Champions League: Reggio Emilia-Utena Juventus – Courtside 1891, DAZN
20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte – FIN TV
20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Nautilus Civitavecchia-Plebiscito Padova – Nessuna copertura tv/streaming
20.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Pallanuoto Trieste-Energia Bogliasco 1951 – Nessuna copertura tv/streaming
20.30 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Milano – DAZN
20.30 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Brescia – YouTube Lega Volley Femminile, DAZN
20.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Consolini – YouTube Lega Volley Femminile, DAZN
20.30 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Cuneo – Rai Play Sport 1, DAZN
20.30 Basket, Eurocup: Maxima Roma-Venezia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Inter-Shakhtar Donetsk – Amazon Prime Video
21.00 Calcio, Champions League: Bayern-Arsenal – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, tv8.it, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Lipsia – Sky Sport Arena, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa-Viking – Sky Sport Max, Sky Sport 255, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Real Betis-Feyenoord – Sky Sport 256, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona-LASK – Sky Sport 257, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Club Brugge-Lens – Sky Sport 258, NOW, Sky Go
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-BUCSA/MELICHAR DALLE 7.00
LA DIRETTA LIVE DI HAPOEL TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 18.00
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KOUAMÉ NON PRIMA DELLE 19.00
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30
LA DIRETTA LIVE DI BERGAMO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30