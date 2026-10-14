Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 14 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 14 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sulla prima giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, in Cina. L’Italia vorrà subito mettersi in evidenza grazie all’inseguimento a squadre uomini e donne, dove i quartetti nostrani saranno chiamati a dare delle risposte. Si prevede un day-1 cinese molto intenso.
Allargando gli orizzonti, ci saranno da segui i tornei di tennis a Wuhan, con Jasmine Paolini impegnata in singolare e in doppio con Sara Errani, e di Shanghai, nonché il Giro del Veneto di ciclismo, le partite della Serie A di volley femminile, l’Eurolega di basket, la Champions League di calcio e l’incontro dei World Skate Games 2026 tra Italia e Portogallo. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 14 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 14 ottobre
04:30 Ciclismo su pista, Mondiali 2026: prima giornata (sessione diurna) – Nessuna copertura tv/streaming.
05:00 Tennis, WTA Wuhan 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
(Paolini vs Bartunkova 2° match e inizio programma alle 05:00 italiane)
05:00 Tennis, WTA Wuhan 2026: ottavi di finale doppio – Diretta tv su SuperTennis HD (solo per la partita di Paolini/Errani), Sky Sport Tennis (solo per la partita di Paolini/Errani); in streaming su supertennis.tv (solo per la partita di Errani/Paolini), SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
(Errani/Paolini vs Mihalikova/Nicholls 4° match e inizio programma alle 05:00 italiane)
05:15 Ciclismo, Tour of Guangxi 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 07:40 su Discovery+ e su HBO Max.
06:00 Tennis, ATP Shanghai 2026: ottavi di finale – Diretta tv Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
09:40 Ciclismo femminile, Giro del Veneto donne – Diretta tv dalle 11:00 su RaiSport HD; in streaming dalle 11:00 su RaiPlay.
10:02 Ciclismo femminile, Eneco Tour donne – Diretta streaming dalle 10:35 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
12:35 Ciclismo su pista, Mondiali 2026: prima giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
12:41 Ciclismo, Giro del Veneto 2026 – Diretta tv dalle 15:30 su Rai 2 HD; in streaming dalle 15:30 su RaiPlay, dalle 15:15 su Discovery+ e su HBO Max e dalle 16:00 anche su Eurosport1 HD e DAZN.
13:27 Ciclismo, Eneco Tour 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 14:20 Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
15:00 Pallanuto, Serie A1: RN Savona vs CN Posillipo – Diretta streaming su canale Youtube Rari Nantes Savona.
17:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Aris vs Derthona Tortona – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
18:00 Basket, Champions League 2026-2027: Trabzonspor vs Saban Baku – Diretta streaming su DAZN.
18:45 Calcio, Champions League 2026-2027: Feyenoord vs Como – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Champions League 2026-2027: LASK vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
19:00 Basket, Champions League 2026-2027: Bamberg vs Murcia – Diretta streaming su DAZN.
19:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Slask Wroclaw vs Napoli – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
19:30 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: Braine vs San Giovanni – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
20:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026-2027: Rapallo vs Civitavecchia – Diretta streaming sul canale Youtube Rapallo Pallanuoto.
20:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026-2027: Trieste vs Ekipe Orizzonte – Diretta streaming sul canale Youtube Pallanuoto Trieste.
20:00 Basket, Champions League 2026-2027: Bilbao vs Slavia Prague ERA NBK – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Champions League 2026-2027: Cholet vs Vechta – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Champions League 2026-2027: Spartak Subotica vs Hapoel Holon – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Reyer Venezia vs Turk Telekom – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:00 Volley femminile, Serie A1 2026-2027: Cbf Balducci Hr Macerata vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN, Youtube Lega Volley Femminile.
20:30 Volley femminile, Serie A1 2026-2027: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, DAZN, Youtube Legavolley femminile.
20:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Paris vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Basket, Eurocup 2026-2027: Tenerife vs Maxima Roma – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Roma vs Real Madrid – Diretta streaming su Amazon Prime Video.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Manchester City vs PSG – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su tv8.it, NOW e su SkyGo.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Aston Villa vs Fenerbahçe – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Betis vs Porto – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Slovan vs Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Shakhtar vs AEK – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
22:45 Hockey su pista, World Skate Games 2026: Italia vs Portogallo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport1.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 4.30
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BARTUNKOVA (2° MATCH DALLE 5.00)
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI (4° MATCH DALLE 5.00)
LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.30
LA DIRETTA LIVE DI MACERATA-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00
LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 20.45
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTOGALLO DI HOCKEY PISTA DALLE 22.45