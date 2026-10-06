Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 6 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sugli Europei di ciclismo in Slovenia. Il Team Relay terrà banco e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista nella competizione continentale. Estendendo il discorso, sui tatami di Baku (Azerbaijan), si terrà la terza giornata di incontri dei Mondiali di judo.
Il Bel Paese dopo aver conquistato un argento con Assunta Scutto nei -48 kg e un bronzo con Odette Giuffrida nei -52 kg, cercherà di arricchire il proprio tesoretto. Tornando al ciclismo, in primo piano la Tre Valli Varesine e attese su Lorenzo Finn, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 6 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 6 ottobre
05:00 Mountain Bike, World Serie 2026 a Lake Placid: xco elite donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
05:00 Tennis, WTA Pechino 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) dalle 05:00 alle 11:00 e dalle 15:00 al termine, Sky Sport Uno (201) dalle 07:00 alle 11:00 e dalle 15:00 al termine; in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
05:00 Tennis, WTA Pechino 2026: primo turno doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
(Errani/Paolini vs Detiuc/Wu 2° match e inizio programma alle 05:00)
06:00 Tennis, ATP Shanghai 2026: turno conclusivo qualificazioni – Nessuna diretta tv/streaming.
(Cinà vs Dougaz 1° match e inizio programma alle 06:00 italiane; Bellucci vs Muller 3° match e inizio programma alle 06:00 italiane)
08:30 Judo, Mondiali 2026: eliminatorie -57 kg donne -73 kg uomini – Diretta streaming su Judo Tv.
09:15 Ciclismo femminile, Tre Valli Varesine 2026 – Diretta tv dalle 11:30 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
11:00 Ciclismo, Europei 2026: Team Relay Junior – Nessuna copertura tv/streaming.
11:00 Tennis, ATP Tokyo 2026: finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
11:30 Ciclismo femminile, Binche Chimay Binche pour Dames 2026 – Diretta streaming dalle 13:35 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
12:40 Ciclismo, Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke 2026 – Diretta streaming dalle 14:55 su Discovery+ e su HBO Max.
13:00 Tennis, ATP Pechino 2026: finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
13:00 Ciclismo, Tre Valli Varesine 2026 – Diretta tv dalle 15:25 su Rai 2 HD; in streaming dalle 15:25 su RaiPlay, dalle 16:15 su Eurosport2 HD, Disscovery+, HBO Max e su DAZN.
15:00 Hockey su pista, World Skate Games 2026: Italia U19 vs Argentina U19 – Diretta streaming su skateitalia.tv.
15:30 Ciclismo, Europei 2026: Team Relay élite – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
16:00 Judo, Mondiali 2026: Final Block -57 kg donne -73 kg uomini – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e dalle 16:50 su RaiSport HD; in streaming su SkyGO, NOW, RaiPlay e su Judo Tv.
16:00 Calcio, Nations League 2026: Kazakistan vs Far Oer – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
18:15 Hockey su pista, World Skate Games 2026: Italia vs Portogallo – Diretta streaming su skateitalia.tv.
18:30 Basket, EuroCup 2026-2027: Ankara vs Maxima Roma – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
19:00 Basket, EuroCup 2026-2027: Buducnost vs Napoli – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:00 Basket, EuroCup 2026-2027: Aquila Trento vs Slask Wrocklaw – Diretta tv su Sky Sport Basket (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:00 Basket, Champions League 2026-2027: Reggio Emilia vs Pardubice – Diretta streaming su DAZN.
20:30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: AN Brescia vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su euroaquaticstv.com.
20:45 Calcio, Nations League 2026: Inghilterra vs Cechia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Calcio, Nations League 2026: Croazia vs Spagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Canale 20; in streaming su SkyGo, NOW e su Mediaset Infinity.