Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 20 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 20 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sui Mondiali di ginnastica artistica. Nella rassegna iridata a tenere banco sarà la finale della gara a squadre maschile. Non ci sarà l’Italia, che ha mancato la qualificazione, ma lo spettacolo non mancherà di certo.
Allargando gli orizzonti, in primo piano il tennis coi tornei della stagione indoor per quanto concerne gli uomini. A Lione, in particolare, ci sarà l’esordio di Matteo Berrettini. In Asia, invece, Jasmine Paolini andrà in caccia di soddisfazioni. Da seguire anche la Nazionale italiana di calcio a 5, che inizia il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali del 2028 affrontando la Georgia nel Main Round. Questo e molto altro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 20 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 20 ottobre
04.30 Tennis, WTA Osaka 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08.30 alle 16.45, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
07.00 Tennis, WTA Ningbo 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08.30 alle 16.45, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
(Paolini vs Kalinina 2° match e inizio programma dalle 07.00)
08.30 Tennis, ATP Almaty 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
11.30 Tennis, ATP Bruxelles 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
12.00 Tennis, ATP Lione 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Berrettini vs Jacquet 4° match non prima delle 19.00)
18.00 Pallanuoto, amichevole: Italia vs Spagna – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
18:00 Basket, Champions League 2026-2027: Pardubice vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.
18.00 Basket, Champions League 2026-2027: Szombathely vs Salon Vilpas – Diretta streaming su DAZN.
18.45 Calcio, Champions League 2026-2027: Sabah vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Champions League 2026-2027: Fenerbahçe vs Slavia Praga – Diretta tv Sky Sport Arena (204), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Basket, Champions League 2026-2027: Galatasaray vs Strasburgo – Diretta streaming su DAZN.
19.30 Ginnastica artistica, Mondiali 2026: gara a squadre maschile, finale – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20.00 Basket, Champions League 2026-2027: Cibona vs Legia – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2028: Italia vs Georgia – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.
20.30 Basket, EuroCup 2026-2027: Manresa vs BC Roma – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Napoli vs Bodo/Glimt – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Roma vs Slovan Bratislava – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K, Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: PSG vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Manchester City vs AEK – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Liverpool vs Villarreal – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Stoccarda vs Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026-2027: Porto vs PSV – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.30 Pallanuoto, Serie A1 2026-2027: De Akker vs Trieste – Diretta streaming sul canale Youtube Bologna De Akker.
LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-JACQUET (NON PRIMA DELLE 19.00)
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA DI CALCIO A 5 DALLE 20.30