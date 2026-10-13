Sport in tv oggi (martedì 13 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 13 ottobre, entra definitivamente nel vivo la terza settimana del mese con una giornata ricchissima e piena zeppa di appuntamenti con tante discipline diverse coinvolte. Prosegue lo swing asiatico del tennis in Cina con il primo turno del WTA 1000 di Wuhan (in Campo Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio) e gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai.

Spazio anche al day-3 degli Europei di tennistavolo e alla Coppa del Mondo di tiro a segno in Egitto, oltre al ciclismo con la prima tappa del Tour of Guangxi ed il prologo dell’Eneco Tour. L’Italia ospita la Bielorussia a Firenze nel match di ritorno del primo turno playoff per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile dopo aver vinto all’andata per 2-0.

Nel tardo pomeriggio ed in serata toccherà alla Champions League di calcio maschile (impegnate l’Inter in casa con il Brugge ed il Napoli in trasferta contro il Villareal) e alle coppe europee di basket (spicca Olimpia Milano-Real Madrid di Eurolega), ma anche ai Mondiali di hockey su pista con Italia-Svizzera. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 13 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 13 ottobre

2.15 Football americano, NFL: Los Angeles Rams-Buffalo Bills – Diretta streaming su DAZN

4.30 Ciclismo, Tour of Guangxi: prima tappa – Dalle 6.30 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

5.00 Tennis, WTA Wuhan: primo turno (2° match sul Court 4 Errani/Paolini vs Fernandez/Gibson) – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW

6.00 Tennis, ATP Shanghai: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

9.00 Tennistavolo, Europei: terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ETTU

12.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale carabina femminile 50 metri 3 posizioni al Cairo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

18.00 Ciclismo, Eneco Tour: prologo – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

18.15 Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia-Bielorussia – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play

18.45 Calcio, Champions League: Lens-Sporting – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Sabah Baku-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su Euroleague TV

20.00 Basket, Eurolega: Asvel-Stella Rossa – Diretta streaming su Euroleague TV

20.00 Basket, Eurocup: BC Roma-Balkan – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Basket, Eurocup: Trento-Chemnitz – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Basket, Champions League: Varese-Perister – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Dubai – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

20.30 Basket, Eurolega: Partizan-Panathinaikos – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Hockey pista, Mondiali: Italia-Svizzera – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play

21.00 Basket, Eurolega: Valencia-Olympiacos – Diretta streaming su Euroleague TV

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Lille – Diretta tv su Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 255; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Galatasaray-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia-PSV – Diretta tv su Sky Sport 258; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Viking-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 257; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Villareal-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW