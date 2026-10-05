Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 5 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 5 ottobre, ci apprestiamo a vivere un avvio di settimana piuttosto intenso e ricco di eventi sportivi dalla mattina alla sera. Prosegue la tournée asiatica dei massimi circuiti internazionali di tennis, con le semifinali degli ATP 500 di Pechino e Tokyo oltre agli ultimi sedicesimi di finale del WTA 1000 di Pechino senza azzurri coinvolti.
A Baku va in scena il day-2 dei Mondiali di judo, con l’Italia che si affida a Odette Giuffrida come carta da medaglia nei -52 kg mentre Valerio Accogli e Matteo Piras saranno degli outsider nella -66 kg. Passando al ciclismo su strada va avanti il Trittico Lombardo con la Coppa Bernocchi, mentre c’è grande attesa per rivedere in campo le principali nazionali italiane di calcio maschile.
Gli Azzurri guidati dal CT Roberto Mancini ospitano la Turchia a Bologna nella quarta giornata del girone di Nations League con l’obiettivo di vincere, garantendosi la permanenza nella Lega A e restando in corsa per l’accesso ai quarti di finale. Sfida decisiva invece a Pescara per l’Under 21 di Silvio Baldini, che deve battere la Polonia con almeno due gol di scarto nello scontro diretto per prendersi il primo posto in classifica e volare automaticamente agli Europei di categoria, ma anche un successo di misura potrebbe rivelarsi sufficiente per passare come la miglior seconda tra tutti i raggruppamenti.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 5 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 5 ottobre
2.20 Football americano, NFL: Carolina Panthers-Detroit Lions – Diretta streaming su DAZN
5.00 Tennis, WTA Pechino: sedicesimi di finale – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
8.00 Judo, Mondiali: seconda giornata, eliminatorie – Diretta streaming su Judo TV
9.00 Tennis, ATP Pechino: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
9.00 Tennis, ATP Tokyo: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
12.30 Ciclismo: Coppa Bernocchi – Dalle 15.00 in diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN
16.00 Hockey pista femminile, Mondiali: Italia-India – Diretta streaming su www.skateitaliatv.it
16.00 Judo, Mondiali: seconda giornata, finali – Diretta tv su Sky Sport Arena e dalle 16.45 su RaiSportHD; live streaming su Judo TV, Rai Play, Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Nations League: Cipro-Lettonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW
18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21: Italia-Polonia – Diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play
20.00 Basket, Serie A: Cantù-Udine – Diretta streaming su LBA TV
20.45 Basket, Serie A: Verona-Olimpia Milano – Diretta streaming su LBA TV
20.45 Calcio, Nations League: Italia-Turchia – Diretta tv su Rai 1; live streaming su Rai Play
20.45 Calcio, Nations League: Francia-Belgio – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Bosnia-Polonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Irlanda del Nord-Georgia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Romania-Svezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Ucraina-Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Montenegro-Armenia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 8.00
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA BERNOCCHI DALLE 12.30
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI CALCIO DALLE 20.45