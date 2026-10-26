Sport in tv oggi (lunedì 26 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ultima settimana di ottobre, ultimo lunedì del mese, e si riparte ancora una volta con il ciclo sportivo degli eventi che si possono osservare per mezzo mondo. Il tutto con l’ora legale che ha ormai preso piede: andiamo però a verificare quanto sarà di scena quest’oggi.

Si parte già nella notte con il WTA 500 di Tokyo, perché all’alba porterà già un bel pezzo d’Italia in scena con Sara Errani e Jasmine Paolini. E rimanendo sul tennis, il tricolore si sposta a Vienna sia per l’impegno d’esordio di Matteo Berrettini che per il derby tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, due che sono stati protagonisti in diversi periodi del 2026.

C’è anche parecchio calcio, anche se meno di quanto di solito ne offre il lunedì. E allora spazio anche a una notte di un certo livello, perché non ci sarà solo l’NBA, ma anche la WNBA con gara-5 delle Finals tra Golden State Valkyries e Atlanta Dream, attualmente sul 2-2 e gara-6 nel caos più totale, nel senso che siccome Atlanta non ci ha pensato in tempo, al momento non sa dove né quando ospitare l’evento.

E, nella notte, c’è anche uno degli eventi per eccellenza del panorama globale: gara-3 delle World Series, ciò che riunisce il baseball ogni anno tra ottobre e, talvolta, novembre. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 26 ottobre

2:30 Tennis, WTA 500 Tokyo – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

All’interno: Errani (ITA)/Paolini (ITA)-Danilina (KAZ)/Jiang (CHN) [2] – 3° match dalle ore 3:00 sullo Show Court

4:00 Tennis, WTA 250 Guangzhou – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

13:00 Golf, Butterfield Bermuda Championship: Playoff di spareggio – Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max

13:30 Tennis, ATP 500 Vienna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

All’interno: Berrettini (ITA)-Etcheverry (ARG) – Ore 13:30 sul Campo Centrale

Darderi (ITA)–Arnaldi (ITA) – 2° match dalle 17:30 sul Glaubandich Court

13:30 Tennis, ATP 500 Basilea – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

19:45 Calcio, Campionato portoghese: Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

20:30 Calcio, Serie C: Picerno-Salernitana – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Crotone-Casarano – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Siviglia-Osasuna – Diretta streaming su DAZN

21:00 Calcio, Cerimonia Pallone d’Oro – Diretta streaming su DAZN

23:15 Calcio, Campionato argentino: River Plate-Racing – Diretta tv su Sportitalia e Como Tv

1:00 Baseball, World Series – Gara-3 Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

1:00 WNBA Finals, Gara-5 Golden State Valkyries-Atlanta Dream – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo e Now

1:15 NFL, Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles – Diretta streaming su DAZN

3:00 NBA, Denver Nuggets-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)