Sport in tv oggi (lunedì 19 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 19 ottobre, comincia una nuova settimana di sport con qualche evento di rilievo all’interno di un menù non particolarmente vasto. In attesa del ritorno dei motori nel prossimo weekend, prosegue lo show del grande tennis con i primi turni di ben cinque tornei del circuito maggiore tra settore femminile (Osaka e Ningbo) e maschile (Almaty, Bruxelles e Lione).

Tre dei cinque azzurri in campo sono impegnati sul veloce indoor francese, con Lorenzo Sonego che sfida il giovane padrone di casa Moise Kouame e Lorenzo Musetti che affronta il connazionale Matteo Arnaldi in un derby abbastanza incerto sulla carta, mentre in Belgio vedremo in azione i qualificati Federico Cinà contro Jaume Munar e Andrea Guerrieri contro Alex Michelsen. Riflettori puntati su Rotterdam per la seconda parte delle qualificazioni femminili ai Mondiali di ginnastica artistica, dopo che l’Italia si è già esibita ieri.

Spazio poi come di consueto ai posticipi dei campionati nazionali di calcio, tra cui Monza-Cagliari e Parma-Torino di Serie A. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 19 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 19 ottobre

2.20 Football americano, NFL: Green Bay Packers-Dallas Cowboys – Diretta streaming su DAZN

4.30 Tennis, WTA Osaka: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e dalle 8.30 su Sky Sport Uno; live streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW

6.00 Tennis, WTA Ningbo: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e dalle 8.30 su Sky Sport Uno; live streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW

8.30 Tennis, ATP Almaty: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.05) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

9.30 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili (dalla quarta alla decima suddivisione) – Diretta streaming su Eurovision Sport

12.00 Tennis, ATP Bruxelles: primo turno (1° match sul centrale Federico Cinà vs Jaume Munar, 3° match Andrea Guerrieri vs Alex Michelsen) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.05) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

15.00 Tennis, ATP Lione: primo turno (2° match dalle 15.00 sul centrale Matteo Arnaldi vs Lorenzo Musetti, a seguire Lorenzo Sonego vs Moise Kouame) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.05) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.30 Calcio, Serie A: Monza-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Parma-Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Tottenham-Coventry – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Getafe-Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ARNALDI (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-KUAME (3° MATCH DALLE 15.00)