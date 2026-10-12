Sport in tv oggi (lunedì 12 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Seconda settimana completa di ottobre che entra in scena con un numero importante di eventi sportivi che partono dalla mattina e vanno a concludersi in serata. Andiamo a scoprire quanto ci sarà riservato dal questo lunedì che, indubbiamente, ha i suoi più che validi picchi.

Si comincia alla mattina, ed è un bell’iniziare, perché da una parte prende il via il WTA 1000 di Wuhan con Jasmine Paolini subito impegnata contro la ceca Sara Bejlek, dall’altra si concludono i terzi turni al Masters 1000 di Shanghai, dove i temi di riflessione sono parecchi.

Ma non di solo tennis si vive, dal momento che il tiro a volo ha la sua rassegna continentale in via di svolgimento e, contemporaneamente, abbiamo anche una particolarmente diversa prima serata. La offre l’Itaia dell’hockey su pista, impegnata sulle scene mondiali contro la Spagna.

Si rimarca poi chiaramente la larga presenza del calcio, da quello prettamente nazionale (femminile) a quello dei club, con tanta Serie A e non soltanto. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 12 ottobre

5:00 Tennis, WTA 1000 Wuhan, Cina – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e SuperTennis (chiaro e 212 Sky), streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

All’interno: Paolini (ITA) [15]-Bejlek (CZE) – 1° turno, 3° match sul Campo 1

6:00 Tennis, Masters 1000 Shanghai, Cina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv

14:00 Tennis, Challenger Olbia – Diretta tv su SuperTennis (chiaro e 212 Sky) e streaming su SuperTennis+ e sito di SuperTennis

14:30 Calcio, Amichevole Italia-Francia Under 23 femminile – Diretta streaming su Vivoazzurro.tv

14:55 Tiro a volo, Europei: Trap Trio donne ad Atene – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e canale YouTube ESCvideostream

15:00 Calcio, Primavera: Cagliari-Monza – Diretta tv su Sportitalia

15:00 Calcio, Primavera: Sassuolo-Albinoleffe – Diretta tv su Sportitalia

16:00 Padel, Premier Padel P1 Milano – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

16:15 Tiro a volo, Europei: Trap Trio uomini ad Atene – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e canale YouTube ESCvideostream

18:30 Calcio, Serie A: Atalanta-Venezia (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20:30 Hockey su pista, Mondiali: Italia-Spagna – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay, Worldskate.tv, Skateitaliatv.it

20:30 Calcio, Serie C: Pescara-Guidonia (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Barletta-Cavese (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Picerno-Cosenza (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie A: Torino-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213), streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Premier League: Coventry-Newcastle (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Levante-Siviglia – Diretta tv su DAZN 1 (214 Sky) e streaming su DAZN

21:00 Calcio, Segunda Division: Tenerife-Girona – Diretta streaming su DAZN

2:15 NFL, Buffalo Bills-Los Angeles Rams – Diretta streaming su DAZN