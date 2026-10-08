Sport in tv oggi (giovedì 8 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 8 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Gran Piemonte, il basket con l’Eurolega, il judo, con i Mondiali, il tiro a volo con gli Europei e tanto altro ancora.

Agli Europei di tiro a volo proseguiranno le gare individuali del trap: si assegneranno i titoli della categoria junior (al termine delle qualificazioni verranno distribuite anche le medaglie a squadre), mentre nella categoria senior si proseguirà con un’altra serie delle qualificazioni.

Proseguirà l’ATP Masters 1000 di Shanghai: nella seconda giornata in singolare esordio per Matteo Arnaldi, che sfiderà l’australiano Bernard Tomic. Nel WTA 1000 di Pechino, invece, in doppio scenderanno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 8 ottobre

6.00 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: 1° turno singolare (2° match dalle 6.00 Arnaldi-Tomic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

7.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: quarti di finale singolare e doppio (4° match dalle 7.00 Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani) – SuperTennis HD, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, SuperTennis+, Sky Go, NOW

7.00 Nuoto, World Cup Tashkent: 1a giornata, batterie – Eurovision Sport

7.30 Tiro a volo, Europei: qualificazioni trap (senior maschile 25 piattelli, senior femminile 25 piattelli, junior maschile 50 piattelli, junior femminile 50 piattelli) – Nessuna copertura tv/streaming

8:30 Judo, Mondiali: eliminatorie -70 kg donne e -90 kg uomini – Judo TV

9.00 Taekwondo, Para Grand Prix Parigi: tutte le categorie K44 – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Ciclismo, Gran Piemonte: Asti-Bra (181 km) – 14.50 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1 HD, DAZN

15.00 Nuoto, World Cup Tashkent: 1a giornata, finali – Eurovision Sport, 12.55 Rai Sport HD, Rai Play

15.45 Tiro a volo, Europei: finale trap junior femminile – YouTube ESCvideostream

16:00 Judo, Mondiali: final block -70 kg donne e -90 kg uomini – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Judo TV, dalle 16.50 Rai Sport HD, Rai Play

16.45 Tiro a volo, Europei: finale trap junior maschile – YouTube ESCvideostream

17:30 Hockey pista, Mondiali: quarti di finale U19 maschile, Italia-Colombia – World Skate TV, Skate Italia TV

18.00 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano – Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Eurolega: Dubai-Stella Rossa – EuroLeague TV

20.00 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Fenerbahce – EuroLeague TV

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Hapoel Tel Aviv – EuroLeague TV

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Partizan – EuroLeague TV

22:45 Hockey pista, Mondiali: fase a gironi senior femminile, Italia-Colombia – World Skate TV, Skate Italia TV

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 8.30

LA DIRETTA LIVE DEL GRAN PIEMONTE DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-DABROWSKI/STEFANI (2° MATCH DALLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DI MACCABI-OLIMPIA MILANO DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI BAYERN MONACO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.00