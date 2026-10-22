Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 22 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 22 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
In primo piano i tornei di tennis della stagione indoor. Flavio Cobolli farà il proprio esordio a Lione, andando in cerca di punti per le ATP Finals, mentre Mattia Bellucci giocherà negli ottavi di finale ad Almaty (Kazakistan) contro il francese Terence Atmane, volendo dare un seguito all’avventura. Stesse prospettive di Jasmine Paolini, impegnata a Ningbo (Cina) contro l’americano Iva Jovic.
Allargando gli orizzonti, da seguire con grande attenzione i Mondiali di ginnastica artistica con la disputa della finale del concorso generale individuale maschile. Fari puntati poi sull’Eurolega di basket e sul calcio, con l’Europa League e la Conference League. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 22 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 22 ottobre
04:00 Basket, NBA 2026-2027: Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
04:30 Tennis, WTA Osaka 2026: ottavi di finale – Diretta tv su su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 08:30 alle 15:45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.
07:00 Tennis, WTA Ningbo 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 08:30 alle 15:45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.
(Paolini vs Jovic 1° match e inizio programma alle 07:00 italiane)
08:30 Tennis, ATP Almaty 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 15:45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bellucci vs Atmane 1° match e inizio programma alle 08:30 italiane)
13:30 Tennis, ATP Bruxelles 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 15:45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
14:00 Tennis, ATP Lione 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 15:45, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Cobolli vs Wawrinka 4° match non prima delle 19:00)
16:30 Calcio, Conference League 2026-2027: Kairat Almaty vs Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Jablonec vs Brighton – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Saburtalo Tbilisi vs Mjällby AIF – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Nordsjælland-CSKA Sofia – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Stella Rossa vs Copenhagen – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Kauno Žalgiris vs Brann – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Getafe vs Lugano – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Inter Escaldes vs U Craiova – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Pafos vs Riga – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Trabzonspor-Hearts – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Juventus vs Rennes – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, Sky Sport 4K (213); in streaming su TV8.it, SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: OFI Creta vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Lech Poznan vs Sunderland – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Ararat vs AZ Alkmaar – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Ferencváros vs Torreense – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Dinamo Zagabria vs NEC – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Union Saint Gilloise vs Hapoel Beer Sheva – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Sturm Graz vs Olympique Marsiglia- Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
19:00 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: Derthona Basket vs AZS Poznan – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
19:30 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: Elitzur Ramla vs Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
19:30 Ginnastica artistica, Mondiali 2026: concorso generale individuale maschile, finale – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20:00 Basket femminile, Eurolega 2026-2027: Schio vs Stella Rossa – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Olimpia Milano vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Partizan vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Bournemouth vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Besiktas vs Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Celtic vs Celta Vigo – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Hoffenheim vs Olympique Lione – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Viktoria Plzen vs Levski Sofia – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Jagiellonia vs Anderlecht – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Lillestroem vs Real Sociedad – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Celje vs Salisburgo – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Olympiacos vs Sparta Praga – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Omonia vs Benfica – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Ajax vs Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Aarhus vs Egnatia – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Monaco vs Friburgo – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Midtjylland vs STVV – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Thun vs Hajduk Spalato – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Borac vs KuPS Kuopio – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Lincoln vs Twente – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Braga vs Gent – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
Venerdì 23 ottobre
00:00 Moto3, GP Australia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
00:50 Moto2, GP Australia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
01:45 MotoGP, GP Australia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-JOVIC DALLE 7.00
LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-ATMANE DALLE 8.30
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (NON PRIMA DELLE 19.00)
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30
LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-BARCELLONA DALLE 20.30