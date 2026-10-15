Sport in tv oggi (giovedì 15 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 15 ottobre, si preannuncia un’intensa giornata di sport da vivere tutta d’un fiato dal mattino alla tarda serata con tanti eventi e molte discipline coinvolte. Lo swing asiatico del grande tennis internazionale prosegue in Cina con i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e con gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, in cui scenderà in campo l’azzurra Jasmine Paolini contro la britannica Sonay Kartal.

Si apre l’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta ad Astana, mentre al Cairo si disputa la giornata conclusiva dell’appuntamento del massimo circuito internazionale di tiro a segno. A Shanghai va in scena il day-2 dei Mondiali di ciclismo su pista, con l’Italia che si gioca la finale per l’oro contro la Danimarca nell’inseguimento a squadre maschile e punta ad una medaglia anche nel team pursuit femminile.

Il menù odierno propone anche la terza frazione del Tour of Guangxi e la seconda tappa dell’Eneco Tour, mentre in serata i riflettori si sposteranno sugli sport di squadra ed in particolare sulle coppe europee di calcio (Europa League e Conference League) e basket (Eurolega ed Eurocup sia al maschile che al femminile). Nuovo impegno per la nazionale italiana di hockey su pista, pronta ad affrontare i quarti di finale della rassegna iridata in Paraguay.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 15 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 15 ottobre

2.00 Baseball, MLB: Los Angeles Dodgers-Milwaukee Brewers (semifinale, gara-3) – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW

3.00 Golf, DP World Tour: DP World India Championship, primo giro – Dalle 7.30 in diretta tv su Sky Sport Golf; live streaming su Sky Go e NOW

5.00 Tennis, WTA Wuhan: ottavi di finale (3° match sul Court 1 Jasmine Paolini vs Sonay Kartal) – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW

5.15 Ciclismo, Tour of Guangxi: terza tappa – Dalle 8.30 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

6.00 Ciclismo su pista, Mondiali: seconda giornata, qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming

7.00 Nuoto, Coppa del Mondo: prima giornata ad Astana, batterie – Diretta streaming su Eurovision Sport

8.30 Tennis, ATP Shanghai: quarti di finale (Gea vs Davidovich Fokina e non prima delle 12.00 Zverev vs De Minaur) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

9.30 Tennistavolo, Europei: quinta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ETTU

10.00 Ciclismo femminile, Eneco Tour: seconda tappa – Dalle 10.35 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

11.00 Ciclismo su pista, Mondiali: seconda giornata, finali – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN

12.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale carabina maschile 50 metri 3 posizioni al Cairo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

12.45 Ciclismo, Eneco Tour: seconda tappa – Dalle 13.20 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale carabina femminile 10 metri al Cairo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

15.00 Nuoto, Coppa del Mondo: prima giornata ad Astana, finali – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

16.45 Hockey su pista, Mondiali: Italia vs Argentina (quarto di finale) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play

18.45 Calcio, Europa League: Red Bull Salzburg-Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

19.00 Basket femminile, Eurolega: Galatasaray-Famila Schio – Diretta streaming sul canale Youtube Euroleague Women

19.30 Basket femminile, Eurocup: Friburgo-Derthona – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball

19.30 Basket femminile, Eurocup: Venezia-Cluj Napoca – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Partizan Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Euroleague TV, Sky Go e NOW

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Dubai – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Europa League: Celta Vigo-Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Conference League: Atalanta-Pafos – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid-Asvel – Diretta streaming su Euroleague TV

24.00 Baseball, MLB: Cleveland Guardians-Tampa Bay Rays (semifinale, gara-3) – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 6.00

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KARTAL (3° MATCH DALLE 5.00)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DI HOCKEY PISTA DALLE 16.45

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-DUBAI DI BASKET DALLE 20.30