Sport in tv oggi (giovedì 1° ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 1° ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui tornei di tennis della settimana, con il primo turno tra ATP 500 di Pechino e Tokyo e il WTA 1000 di Pechino. L’Italia farà visita all’Armenia per le qualificazioni agli Europei U21 di calcio, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la quinta tappa del Tour de Langkawi.

Gli Europei di tiro a volo proseguono con le finali dello skeet maschile e femminile, mentre ad Alghero si aprirà il Rally di Sardegna valido per il Mondiale WRC. Da seguire anche la Coppa del Mondo di nuoto a Baku, i tornei di golf della settimana, l’impegno della Virtus Bologna contro l’Olympiacos nell’Eurolega di basket e la ricca serata dedicata alla Nations League di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 1° ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 1° ottobre

04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Ruud (ore 04.00), Berrettini-Davidovich Fokina (quinto match dalle ore 04.00), Bolelli/Vavassori-Mochizuki/Watanabe (terzo match dalle ore 04.00)

04.10 CICLISMO – Tour de Langkawi, quinta tappa: Tapah-Genting Highlands (diretta streaming su Triller Tv)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Safiullin (secondo match dalle ore 05.00)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

08.00 SNOOKER – Shenzhen Open, quarto turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Batterie a Baku (diretta streaming su World Aquatics Tv)

08.15 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Links Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 RALLY – Rally di Sardegna, Shakedown Test (diretta streaming su DAZN)

14.30 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet femminile, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale YouTube ESCvideostream)

15.30 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet maschile, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale YouTube ESCvideostream)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Black Dester Championship, primo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 23.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

16.05 RALLY – Rally di Sardegna, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Finali a Baku (diretta streaming su World Aquatics Tv)

17.30 BASEBALL – Mondiali U15, terza giornata (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega D) – Azerbaijan-Liechtenstein (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (diretta streaming su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

18.30 CALCIO (Qualificazioni Europei U21) – Armenia-Italia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Austria Vienna-Inter (diretta streaming su Disney+)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Koge-Servette (diretta streaming su Disney+)

20.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Olympiacos (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Danimarca-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Uno, Canale 20; diretta straming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Germania-Serbia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Galles-Norvegia (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega A) – Grecia-Paesi Bassi (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega B) – Irlanda-Austria (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega B) – Israele-Kosovo (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega D) – Malta-Gibilterra (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurolega) – Paris-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Euro League Tv)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Manchester City-Real Madrid, PSG-Leuven (diretta streaming su Disney+)

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SAFIULLIN (2° MATCH DALLE 5.00)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TIRO A VOLO DALLE 9.00