Sport in tv

Sport in tv oggi (domenica 4 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Roberto Santangelo

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1 minuto fa

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Charles Leclerc / IPA Sport

Oggi, domenica 4 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite degli Europei, la MotoGP con il GP del Giappone, la F1 con il GP del Bahrain, e tanto altro ancora.

Sul tracciato di Sepang, in Malesia, si deciderà il vincitore della gara del GP del Bahrain, sedicesimo round del Mondiale 2026 di F1: il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, partirà dalla pole position. Accanto a lui, in prima fila, ci sarà l’alfiere della Ferrari, il britannico Lewis Hamilton, mentre partiranno dalla seconda fila il leader del Mondiale F1, l’italiano Kimi Antonelli, con la Mercedes, e l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Dopo aver superato le qualifiche di ieri al quarto posto, l’Italia punta al podio nel Motocross delle Nazioni 2026, che si disputerà ad Ernée, in Francia: gli azzurri in gara saranno Alberto Forato (MXGP), Ferruccio Zanchi (MX2) ed Andrea Adamo (Open), guidati dal team manager Thomas Traversini.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 4 ottobre

2.40-2.50 MotoGP, GP Giappone: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

4.00 Moto3, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 10.45 TV8 HD, tv8.it

4.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: quarti di finale (2° match dalle 4.00 non prima delle 6.00 Alcaraz-Shapovalov) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 Tennis, ATP 500 Pechino: quarti di finale (4° match dalle 5.00 non prima delle 13.00 Zverev-Djokovic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

5.00 Tennis, WTA 500 Pechino: 3° turno – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, SuperTennis+

5.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: ottava tappa – YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia

5.15 Moto2, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.05 TV8 HD, tv8.it

7.00 MotoGP, GP Giappone: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.50 TV8 HD, tv8.it

8.00 Rally di Sardegna, ultima giornata – DAZN, Sky Sport Arena, Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW

8.30 Triathlon, Mixed Relay Cup Roma: staffetta mista – Rai Play Sport 1, Triathlon Live

9.00 Ciclismo, Europei: prova in linea junior femminile – YouTube UEC Cyclisme

9.00 F1, GP Bahrain: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.35 differita TV8 HD, tv8.it

9.00 Golf, DP World Tour: Alfred Dunhill Links Championship, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

9.30 Judo, Mondiali: eliminatorie -48 kg donne e -60 kg uomini – Judo TV

9.30 Equitazione, Nations Cup Eventing Boekelo: salto ostacoli – FEI TV

11.00 Motocross delle Nazioni, Finale B – mxgp-tv.com

12.30 Ciclismo, Europei: prova in linea élite maschile – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Como – DAZN

12.55 Ciclismo, Coppa Agostoni – 15.40 Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max

13.10 Motocross delle Nazioni, Gara 1 (MXGP & MX2) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

13.45 Basket femminile, Serie A1: Derthona-Battipaglia – LBF TV

14.30 Equitazione, Longines League of Nations Barcellona – FEI TV

14.40 Motocross delle Nazioni, Gara 2 (MX2 & Open) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Juventus – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Nations League: Azerbaigian-Lituania – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

15.45 Basket femminile, Serie A1: Geas-Broni – LBF TV

16.00 Judo, Mondiali: final block -48 kg donne e -60 kg uomini – Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Judo TV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Chieri – DAZN

16.00 Basket, Serie A: BC Roma-Tortona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 (Open & MXGP) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Cuneo, Vallefoglia-Consolini, Busto Arsizio-Novara, Bergamo-Macerata – DAZN

17.00 Basket, Serie A: Scafati-Varese – LBA TV

17.30 Basket, Serie A: Trieste-Venezia – LBA TV

18.00 Golf, PGA Tour: Black Dester Championship, 4° giro – Discovery Plus e HBO Max, 23.00 Eurosport 2 HD e DAZN

18.00 Volley femminile, Serie A1: Brescia-Talmassons – DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Inter – DAZN

18.00 Calcio, Nations League: Malta-Andorra – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Nations League: Kosovo-Austria – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Maxima Roma – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.15 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Livorno – Rai Sport HD, Rai Play

18.15 Hockey pista femminile, World Skate Games: Italia-Brasile – World Skate TV

20.30 Hockey pista, World Skate Games: Italia U19-Spagna U19 – World Skate TV

20.45 Calcio, Nations League: Portogallo-Norvegia – TV8 HD, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Nations League: Grecia-Germania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Nations League: Diretta Gol (Galles-Danimarca, Paesi Bassi-Serbia, Irlanda-Israele) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 7.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 12.55

LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI ALLE 13.10, 14.40 E 16.08

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DALLE 17.00

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