Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 4 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 4 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite degli Europei, la MotoGP con il GP del Giappone, la F1 con il GP del Bahrain, e tanto altro ancora.
Sul tracciato di Sepang, in Malesia, si deciderà il vincitore della gara del GP del Bahrain, sedicesimo round del Mondiale 2026 di F1: il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, partirà dalla pole position. Accanto a lui, in prima fila, ci sarà l’alfiere della Ferrari, il britannico Lewis Hamilton, mentre partiranno dalla seconda fila il leader del Mondiale F1, l’italiano Kimi Antonelli, con la Mercedes, e l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc.
Dopo aver superato le qualifiche di ieri al quarto posto, l’Italia punta al podio nel Motocross delle Nazioni 2026, che si disputerà ad Ernée, in Francia: gli azzurri in gara saranno Alberto Forato (MXGP), Ferruccio Zanchi (MX2) ed Andrea Adamo (Open), guidati dal team manager Thomas Traversini.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 4 ottobre
2.40-2.50 MotoGP, GP Giappone: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
4.00 Moto3, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 10.45 TV8 HD, tv8.it
4.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: quarti di finale (2° match dalle 4.00 non prima delle 6.00 Alcaraz-Shapovalov) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV
5.00 Tennis, ATP 500 Pechino: quarti di finale (4° match dalle 5.00 non prima delle 13.00 Zverev-Djokovic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV
5.00 Tennis, WTA 500 Pechino: 3° turno – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, SuperTennis+
5.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: ottava tappa – YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia
5.15 Moto2, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.05 TV8 HD, tv8.it
7.00 MotoGP, GP Giappone: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.50 TV8 HD, tv8.it
8.00 Rally di Sardegna, ultima giornata – DAZN, Sky Sport Arena, Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW
8.30 Triathlon, Mixed Relay Cup Roma: staffetta mista – Rai Play Sport 1, Triathlon Live
9.00 Ciclismo, Europei: prova in linea junior femminile – YouTube UEC Cyclisme
9.00 F1, GP Bahrain: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.35 differita TV8 HD, tv8.it
9.00 Golf, DP World Tour: Alfred Dunhill Links Championship, 4° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.30 Judo, Mondiali: eliminatorie -48 kg donne e -60 kg uomini – Judo TV
9.30 Equitazione, Nations Cup Eventing Boekelo: salto ostacoli – FEI TV
11.00 Motocross delle Nazioni, Finale B – mxgp-tv.com
12.30 Ciclismo, Europei: prova in linea élite maschile – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play
12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Como – DAZN
12.55 Ciclismo, Coppa Agostoni – 15.40 Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max
13.10 Motocross delle Nazioni, Gara 1 (MXGP & MX2) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
13.45 Basket femminile, Serie A1: Derthona-Battipaglia – LBF TV
14.30 Equitazione, Longines League of Nations Barcellona – FEI TV
14.40 Motocross delle Nazioni, Gara 2 (MX2 & Open) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Juventus – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Nations League: Azerbaigian-Lituania – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
15.45 Basket femminile, Serie A1: Geas-Broni – LBF TV
16.00 Judo, Mondiali: final block -48 kg donne e -60 kg uomini – Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Judo TV
16.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Chieri – DAZN
16.00 Basket, Serie A: BC Roma-Tortona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.08 Motocross delle Nazioni, Gara 3 (Open & MXGP) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Cuneo, Vallefoglia-Consolini, Busto Arsizio-Novara, Bergamo-Macerata – DAZN
17.00 Basket, Serie A: Scafati-Varese – LBA TV
17.30 Basket, Serie A: Trieste-Venezia – LBA TV
18.00 Golf, PGA Tour: Black Dester Championship, 4° giro – Discovery Plus e HBO Max, 23.00 Eurosport 2 HD e DAZN
18.00 Volley femminile, Serie A1: Brescia-Talmassons – DAZN
18.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Inter – DAZN
18.00 Calcio, Nations League: Malta-Andorra – Sky Sport 254, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Nations League: Kosovo-Austria – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Maxima Roma – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
18.15 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Livorno – Rai Sport HD, Rai Play
18.15 Hockey pista femminile, World Skate Games: Italia-Brasile – World Skate TV
20.30 Hockey pista, World Skate Games: Italia U19-Spagna U19 – World Skate TV
20.45 Calcio, Nations League: Portogallo-Norvegia – TV8 HD, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Nations League: Grecia-Germania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Nations League: Diretta Gol (Galles-Danimarca, Paesi Bassi-Serbia, Irlanda-Israele) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 7.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 9.00
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 9.30
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 12.30
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 12.55
LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI ALLE 13.10, 14.40 E 16.08
LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI DALLE 16.00
LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DALLE 17.00