Sport in tv oggi (domenica 18 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 18 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. I Mondiali di ginnastica artistica entreranno nel vivo e l’Italia punterà a essere protagonista nelle qualificazioni: gli uomini saranno impegnati in mattinata, mentre le donne scenderanno sulla pedana di Rotterdam nel corso della serata. A Shanghai, invece, si concluderanno i Mondiali di ciclismo su pista, dove l’Italia si giocherà le ultime carte per chiudere in bellezza la propria avventura nella rassegna iridata.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con la Superpole Race e la gara-2 del GP di Spagna per la Superbike, da seguire anche le finali del Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan per gli amanti del grande tennis. La stagione del ciclismo su strada si chiuderà con la Veneto Classic. Si concluderanno gli Europei di tennistavolo, spazio anche alla 6 Ore di Barcellona per il WEC, al Loop One Festival di biathlon, la Coppa del Mondo di scherma e ai Mondiali di canottaggio beach sprint.

Da non perdere le finali dei Mondiali di hockey pista, la Maratona di Amsterdam, la mezza maratona di Roma e la Corsa dei Castelli a Trieste. Si giocheranno anche i campionati nazionali di basket e volley e poi l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 18 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 18 ottobre

00.00 RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – USA-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Salt Lake City, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile a Takamatsu, gare a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)

04.10 CICLISMO – Tour of Guangxi, sesta tappa: Yizhou-NongLa (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 06.30)

05.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 07.25)

05.00 GOLF (DP World Tour) – DP World India Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.30 BMX RACING – Coppa del Mondo a Shanghai, finale femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

08.30 ATLETICA – Mezza maratona di Roma (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 ATLETICA – Maratona di Amsterdam (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 BMX RACING – Coppa del Mondo a Shanghai, finale maschile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.35 SUPERBIKE – GP Spagna, warm-up (non è prevista diretta tv/streaming)

09.50 ATLETICA – Corsa dei Castelli: 10 km a Trieste (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Mondiali, qualificazioni maschili (diretta streaming su Eurovision Sport). Italia in quinta suddivisione alle ore 10.00.

10.15 BIATHLON – Loop One Festival, qualificazione femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Masters Malaysia Super 1000 (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, primo turno (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 20.00)

11.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile a Orano, gare a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)

11.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Casablanca, gare a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)

11.10 SUPERBIKE – GP Spagna, Superpole Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 TENNISTAVOLO – Europei, semifinali singolari maschile/femminile (diretta streaming su ETTU Tv)

12.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Barcellona, gara (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

12.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Due partite: Saragozza-Lleida, Girona-Coruna (diretta streaming su DAZN)

12.30 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, finale (diretta tv su Sky Sport Max, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

12.30 CICLISMO – Eneco Tour, quinta tappa: Arnhem-Arnhem (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.30)

12.30 CALCIO (Serie A) – Udinese-Lecce (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Perugia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Como 1907 (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

12.30 BASKET (Liga ACB spagnola) – Real Madrid-Bilbao (diretta streaming su DAZN)

12.30 BIATHLON – Loop One Festival, qualificazione maschile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.40 CICLISMO FEMMINILE – Eneco Tour, quinta tappa: Arnhem-Arnhem (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.00 CANOTTAGGIO – Mondiali beach sprint, prima giornata (diretta streaming su World Rowing Tv)

13.00 CICLISMO – Veneto Classic (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.50; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.20)

13.40 CICLISMO FEMMINILE – Crono delle Nazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.00)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Racing Santander (diretta streaming su DAZN)

14.20 CICLISMO – Crono delle Nazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – Salisburgo-Altach (diretta streaming su Como Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Spezia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Savoia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Cavarano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Altamura (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-Broni (diretta streaming su Flima Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Bari-Crotone (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Milan (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Marsiglia (diretta streaming su Ligue1+)

15.00 TENNIS – Olbia Challenger (diretta streaming su DAZN)

15.00 PADEL – Milano P1, finali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 SUPERBIKE – GP Spagna, gara-2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Jacksonville Jaguars-Houston Texans (diretta streaming su DAZN)

15.45 BIATHLON – Loop One Festival, mass start femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.00 GINNASTICA ARTISTICA – Mondiali, qualificazioni femminili (diretta streaming su Eurovision Sport). Italia in terza suddivisione alle ore 19.40.

16.00 BASKET (Serie A) – Trento-Varese (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

16.00 BASKET (LNB francese) – Gravelines Dunkerque-Digione (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Pineto-Reggio Calabria, Brescia-Lagonegro (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.25 BIATHLON – Loop One Festival, mass start maschile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.30 BASKET (LNB francese) – Parigi-Boulazac (diretta streaming su DAZN)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Groningen-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Valencia-Murcia (diretta streaming su DAZN)

17.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sesto San Giovanni-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

17.00 VOLLEY (Serie A2) – Palmi-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Consolini-Macerata (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Firenze (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Sette partite: Erreci Busto Arsizio-Costa Volpino, Fasano-Club Italia, Altamura-Roma, Melendugno-Imola, Monviso-Offanengo, Perugia-Padova, Trento-Messina (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cesena-Avellino (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Le Havre-Auxerre, Lorient-Monaco, Paris FC-Rennes (diretta streaming su Ligue1+)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham Forest-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Ostiamare (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Desenzano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Barletta-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Casertana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Conegliano (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Parma (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET (Serie A) – Verona-Reggio Emilia (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Tenerife-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Costa Masnaga-Roseto, Libertas Livorno-Brixia, San Martino-Venezia (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Milano (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Prata di Pordenone-Monza (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Tre partite: Ravenna-Grottazzolina, Fano-Gioia del Colle, Reggio Emilia-Belluno (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Bergamo (diretta streaming su DAZN)

18.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile, semifinali (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Malaga-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Scafati (diretta streaming su LBA Tv)

18.30 VOLLEY (Serie A2) – Napoli-Macerata (diretta streaming su DAZN)

18.30 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Castres Olympique-Benetton (diretta streaming su EPCR Tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Maxima Roma (diretta streaming su LBA Tv)

19.00 BASKET (LNB francese) – Le Mans-JL Bourg (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Liga ACB spagnola) – Joventut Badalona-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Trento (diretta streaming su DAZN, VBTV)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Trento (diretta streaming su DAZN, VBTV)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sette partite: Atlanta Falcons-Chicago Bears, Cleveland Browns-Baltimore Ravens, Indianapolis Colts-Tennessee Titans, New England Patriots-New York Jets, New York Giants-New Orleans Saints, Philadelphia Eagles-Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers-Pittsburgh Steelers (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Arezzo (diretta streaming su DAZN)

19.45 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Racing Club-Independiente (diretta streaming su Como Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Lazio (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Nizza (diretta streaming su Ligue1+)

20.45 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Campobasso (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Flima Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Los Angeles Rams-Arizona Cardinals (diretta streaming su DAZN)

22.45 HOCKEY PISTA (World Skate Games) – Finale per il bronzo (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

22.45 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders-Buffalo Bills (diretta streaming su DAZN)

23.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Estudiantes-San Lorenzo (diretta streaming su Como Tv)

Lunedì 19 ottobre

01.00 HOCKEY PISTA (World Skate Games) – Finale per l’oro (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 7.35

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E ALLE 15.30

LA DIRETTA LIVE DELLA VENETO CLASSIC DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI TALMASSONS-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30