Sport in tv oggi (domenica 11 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 11 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, la MotoGP con il GP dell’Indonesia, la F1 con il GP di Singapore, la Superbike con il GP dell’Estoril, il ciclismo con la Parigi-Tours, e tanto altro ancora.

Sul tracciato di Marina Bay si deciderà il vincitore della gara del GP di Singapore, diciassettesimo round del Mondiale 2026 di F1: il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, partirà dalla pole position. Accanto a lui, in prima fila, ci sarà l’alfiere della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, mentre partiranno dalla seconda fila l’altra Ferrari del britannico Lewis Hamilton ed il leader del Mondiale F1, l’italiano Kimi Antonelli, con la Mercedes.

Nell’ATP Masters 1000 di Shanghai, ormai orfano di italiani in singolare, l’attenzione degli azzurri si sposta sul torneo di doppio: nei sedicesimi Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 4, sfideranno lo statunitense Austin Krajicek ed il croato Nikola Mektic.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 11 ottobre

3.00 Golf, PGA Tour: Baycurrent Classic: 4° giro – 5.00 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

4.40-4.50 MotoGP, GP Indonesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

6.00 Moto3, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.00 differita TV8 HD, tv8.it

6.00 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: sedicesimi singolare e doppio (3° match dalle 6.00 Bolelli/Vavassori-Krajicek/Mektic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

7.15 Moto2, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.15 differita TV8 HD, tv8.it

7.30 Judo, Mondiali: eliminatorie team event – Judo TV

8.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo: qualificazioni pistola 10 metri maschile – Nessuna copertura tv/streaming

8.30 Golf, DP Tour: Spain Open: 4° giro – 14.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

9.00 MotoGP, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 differita TV8 HD, tv8.it

9.00 Tennistavolo, Europei: qualificazioni – ETTU TV

10.15 Superbike, GP Estoril: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Tennis, WTA 1000 Pechino: finale singolare e doppio – 13.30 SuperTennis HD, Sky Sport Max, SuperTennis+, Sky Go, NOW

11.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo: finale pistola 10 metri maschile – YouTube ISSF

12.00 Baseball, Qualificazioni Premier 12: Italia-Germania – Rai Play Sport 1, dalle 12.20 su Rai Sport HD

12.10 Ciclismo, Parigi-Tours – 15.00 Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

12.10 Superbike, GP Estoril: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.35 differita TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio, Serie A: Como-Roma – DAZN, DAZN 1

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

14.00 Equitazione, Global Champions Tour salto ostacoli Roma – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.30 Atletica, Maratona di Chicago – Discovery Plus, HBO Max

15.00 Calcio, Serie A: Lazio-Monza – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Bologna – DAZN, DAZN 2

15.30 Equitazione, Coppa del Mondo salto ostacoli Oslo – FEI TV

16.00 Judo, Mondiali: final block team event – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, Judo TV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Milano – DAZN

16.00 Basket, Serie A: Milano-Treviso – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, LBA TV

16.30 Superbike, GP Estoril: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 20.00 differita TV8 HD, tv8.it

16.30 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Costa Masnaga – FLIMA

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Brescia – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile

17.00 Volley femminile, Serie A1: Talmassons-Cuneo – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Consolini – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile

17.00 Basket, Serie A: Cantù- Napoli, Reggio Emilia-Tortona – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Milan – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Bergamo – DAZN

18.00 Basket, Serie A: Scafati-Verona – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-San Martino di Lupari, Brixia-Derthona, Roseto-Livorno, Broni-Venezia – FLIMA

18.15 Basket, Serie A: Maxima Roma-BC Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Juventus – DAZN, DAZN 1

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 7.30

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 12.10 E ALLE 16.30

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI MACERATA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00