Speed skating, Alessandro De Taddei è il nuovo direttore sportivo azzurro della pista lunga

La FISG ha annunciato ufficialmente la nomina di Alessandro De Taddei nel ruolo di nuovo direttore sportivo del settore del pattinaggio su ghiaccio di velocità su pista lunga per la stagione 2026-2027. La scelta è stata approvata in maniera unanime dal precedente Consiglio federale sotto la presidenza di Andrea Gios ma la decisione, che si inserisce nel percorso di riorganizzazione del settore, trova continuità anche nella visione del nuovo presidente Thomas Rottensteiner, eletto il 24 ottobre 2026 dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente nel precedente Consiglio federale.

“La scelta di Alessandro De Taddei si fonda su un percorso professionale e sportivo di grande esperienza e su competenze che riteniamo importanti per accompagnare il lavoro della pista lunga. È una decisione che valorizza un profilo con una conoscenza approfondita della disciplina e una significativa esperienza nell’organizzazione sportiva. Quando si è presentata l’opportunità di individuare in De Taddei la figura adatta a ricoprire questo incarico, si è ritenuto importante procedere con tempestività, nella consapevolezza del valore del suo profilo. L’obiettivo è garantire un’organizzazione efficace, con responsabilità definite e un coordinamento solido tra la dimensione tecnica, quella organizzativa e la gestione delle risorse, a supporto dell’attività delle squadre nazionali“, il commento del nuovo presidente federale Rottensteiner.

Il direttore sportivo avrà il compito di coordinare gli aspetti organizzativi ed i progetti del settore pista lunga, operando in costante raccordo con il direttore tecnico azzurro Matteo Anesi, responsabile della programmazione e delle scelte tecniche delle squadre nazionali italiane. De Taddei dovrà curare il coordinamento con i tecnici impegnati nei progetti di sviluppo e promozione, con l’Ufficio Campionati e con le società affiliate, contribuendo allo sviluppo della disciplina, alla definizione del calendario gare e all’organizzazione delle competizioni.

Il curriculum di Alessandro De Taddei abbina una lunga esperienza nello speed skating ad una consolidata competenza nell’organizzazione e nella gestione di attività sportive. Da atleta azzurro ha partecipato ai Giochi Olimpici Invernali di Albertville 1992 e Lillehammer 1994, conquistando l’oro europeo sulla distanza dei 500 metri nel 1992. Successivamente ha svolto diversi incarichi, tra cui quello di direttore sportivo del Gruppo Sportivo Forestale, di allenatore della Nazionale italiana Junior e di componente della Commissione tecnica federale FISG. Recentemente è stato lo Sport Manager per lo speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, mettendo a disposizione dell’evento le competenze organizzative maturate in tanti anni di attività. De Taddei possiede inoltre un Master in Sport Management conseguito presso la Scuola dello Sport del CONI.

“Accolgo questa nomina con grande soddisfazione e, soprattutto, con un forte senso di responsabilità. La pista lunga è una disciplina alla quale ho dedicato una parte importante della mia vita, prima come atleta, poi come allenatore e infine come organizzatore di eventi sportivi. Dopo l’esperienza vissuta con Milano Cortina 2026, è per me motivo di orgoglio poter mettere le competenze e l’esperienza maturate in tanti anni al servizio della Federazione e del movimento italiano. Il mio obiettivo sarà lavorare in sinergia con tutte le componenti del sistema, dalle società agli allenatori, dagli atleti ai tecnici federali, per creare le migliori condizioni possibili per la crescita dei nostri atleti e per lo sviluppo della disciplina, sia a livello giovanile sia ai massimi livelli internazionali. Sono consapevole che ci sia molto lavoro da fare, ma affronto questa nuova sfida con entusiasmo, concretezza e la volontà di dare il mio contributo al futuro della pista lunga italiana“, le sue prime parole da direttore sportivo del settore pista lunga.