Sorteggio ATP Vienna 2026, Cobolli e Musetti molto sfortunati negli incroci. Derby tra Darderi e Arnaldi

La fortuna non ha certamente sorriso agli azzurri in vista dell’ATP 500 di Vienna, in programma dal 26 ottobre al 1° novembre. Il tabellone, che vede il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ammesso con una wild card, collocati agli estremi in virtù delle rispettive posizioni in classifica, riserva agli italiani diversi incroci insidiosi. A pesare è anche l’assenza di Jannik Sinner, campione in carica, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio destro.

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, semifinalisti a Lione, sono stati inseriti nella stessa metà del tabellone, quella presidiata da Zverev. Per entrambi, l’esordio si preannuncia impegnativo: il toscano affronterà Frances Tiafoe, sesta testa di serie, mentre il romano se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov, presente in tabellone grazie a una wild card.

Il secondo turno potrebbe inoltre riservare un derby tutto italiano, qualora Cobolli riuscisse a superare il primo ostacolo. In questo caso, il romano potrebbe incrociare Matteo Berrettini, atteso al debutto dalla sfida contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry. Berrettini, tuttavia, non attraversa un periodo particolarmente brillante, un fattore che rende l’esito dell’incontro tutt’altro che scontato.

Un confronto tra connazionali è invece già certo al primo turno: nella parte bassa del tabellone, quella di Alcaraz, Luciano Darderi affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo debutterà contro il russo Karen Khachanov, un avversario tutt’altro che agevole, mentre Zverev se la vedrà con il connazionale Martin Landaluce, ammesso al torneo con una wild card.

Resta infine da capire se Zverev prenderà effettivamente parte al torneo, considerando il carico di partite accumulato nelle ultime settimane. Il tedesco è inoltre atteso da un cambiamento significativo nella classifica mondiale all’inizio di novembre (n.1 ATP), quando l’assenza di Sinner contribuirà a ridisegnare gli equilibri ai vertici del ranking.

TABELLONE ATP VIENNA 2026

(1) Alexander Zverev GER vs (WC) Martin Landaluce ESP

Tallon Griekspoor NED vs Brandon Nakashima USA

Arthur Fery GBR vs Qualifier

Lorenzo Musetti ITA vs (6) Frances Tiafoe USA

(4) Flavio Cobolli ITA vs (WC) Grigor Dimitrov BUL

Matteo Berrettini ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Luca Van Assche FRA vs Learner Tien USA

Qualifier vs (5) Alex de Minaur AUS

(8) Jakub Mensik CZE vs Qualifier

Qualifier vs Ignacio Buse PER

Cameron Norrie GBR vs Francisco Cerundolo ARG

Daniel Merida ESP vs (3) Daniil Medvedev RUS

(7) Tommy Paul USA vs Andrey Rublev RUS

Luciano Darderi ITA vs Matteo Arnaldi ITA

(WC) Jurij Rodionov AUT vs (SE) Nikoloz Basilashvili GEO

Karen Khachanov RUS vs (WC) (2) Carlos Alcaraz ESP