Tennis
Sorteggio ATP Shanghai 2026: Cobolli pesca Mannarino, Musetti col punto di domanda. Incroci complessi per gli azzurri
Il Rolex Shanghai Masters 2026 prende forma. Il sorteggio del tabellone principale, effettuato quest’oggi ha definito il percorso dei protagonisti del penultimo Masters 1000 della stagione (7-18 ottobre), in un torneo che dovrà fare a meno di Jannik Sinner. Il numero uno italiano non sarà infatti al via a causa dell’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a interrompere la propria stagione agonistica.
Saranno dunque cinque gli azzurri presenti nel main draw cinese, con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti tra i giocatori più attesi e tre connazionali chiamati invece a costruire il proprio cammino partendo dal primo turno o dal secondo grazie al bye.
La testa di serie italiana più alta è Cobolli, numero 6 del seeding. Il romano entrerà in scena direttamente al secondo turno e attenderà il vincente della sfida tra il francese Adrian Mannarino e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il suo percorso si sviluppa nel primo quarto del tabellone, dove lo scenario potrebbe condurlo a un confronto nei quarti di finale con Alexander Zverev.
Sempre nella fascia superiore è collocato Musetti, accreditato della 24ª testa di serie. Anche il toscano usufruirà di un bye e debutterà al secondo turno contro il vincitore dell’incontro tra il cinese Zhou e un qualificato. Guardando più avanti, il possibile terzo turno contro Novak Djokovic rappresenta uno degli incroci di maggiore interesse del suo settore. Da capire anche se Musetti potrà giocare, vista la mini-frattura al dito rimediata a Pechino.
Matteo Berrettini dovrà invece cominciare il torneo dal primo turno. L’esordio sarà contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, in una sezione di tabellone che fa capo anch’essa al settore presidiato da Zverev. Ingresso direttamente al secondo turno, invece, per Luciano Darderi. La 18ª testa di serie affronterà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e un tennista proveniente dalle qualificazioni, con la possibilità dunque di misurarsi subito con un avversario di grande esperienza.
Parte dal primo turno anche Matteo Arnaldi, che attende ancora di conoscere il proprio avversario. Il ligure affronterà infatti un giocatore proveniente dalle qualificazioni, con l’obiettivo di conquistare un posto al secondo turno e dare continuità al proprio percorso nel finale di stagione.
Il sorteggio ha prodotto una distribuzione dei principali favoriti destinata a rendere particolarmente interessante la parte alta del torneo. Alexander Zverev e Djokovic sono i nomi di riferimento di questo segmento, nel quale sono inseriti anche Cobolli, Musetti e Berrettini. Nella metà inferiore, invece, il ruolo di principali teste di serie spetta a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, e il russo guidano una parte di tabellone che potrebbe regalare sfide di grande peso nelle fasi avanzate del torneo.
L’assenza di Sinner modifica inevitabilmente gli equilibri del Masters 1000 cinese e rende ancora più aperta la corsa al titolo. Per il tennis italiano saranno cinque le carte da giocare.
TABELLONE PRINCIPALE MASTERS1000 SHANGHAI 2026
PARTE ALTA
(1) Alexander Zverev GER vs Bye
(WC) Yibing Wu CHN vs Qualifier
Quentin Halys FRA vs Qualifier
Bye vs (27) Alexander Blockx BEL
(19) Alexander Bublik KAZ vs Bye
(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Tomas Machac CZE
Aleksandar Kovacevic USA vs Matteo Berrettini ITA
Bye vs (16) Brandon Nakashima USA
(9) Alex de Minaur AUS vs Bye
Alex Molcan SVK vs Qualifier
Marco Trungelliti ARG vs Qualifier
Bye vs (23) Andrey Rublev RUS
(26) Karen Khachanov RUS vs Bye
Arthur Fery GBR vs Marin Cilic CRO
Adrian Mannarino FRA vs Qualifier
Bye vs (6) Flavio Cobolli ITA
(3) Ben Shelton USA vs Bye
(PR) Holger Rune DEN vs Daniel Altmaier GER
Arthur Gea FRA vs Jaime Faria POR
Bye vs (30) Ugo Humbert FRA
(21) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Rinky Hijikata AUS vs Qualifier
(WC) Sho Shimabukuro JPN vs Miomir Kecmanovic SRB
Bye vs (13) Jakub Mensik CZE
(10) Novak Djokovic SRB vs Bye
Hubert Hurkacz POL vs James Duckworth AUS
Qualifier vs (WC) Yi Zhou CHN
Bye vs (24) Lorenzo Musetti ITA
(25) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
Jaume Munar ESP vs Jenson Brooksby USA
Yannick Hanfmann GER vs Kamil Majchrzak POL
Bye vs (7) Frances Tiafoe USA
PARTE BASSA
(8) Arthur Fils FRA vs Bye
Qualifier vs Tallon Griekspoor NED
Botic van de Zandschulp NED vs Daniel Merida ESP
Bye vs (31) Alex Michelsen USA
(22) Jiri Lehecka CZE vs Bye
Nuno Borges POR vs Facundo Diaz Acosta ARG
Thiago Agustin Tirante ARG vs Hamad Medjedovic SRB
Bye vs (12) Rafael Jodar ESP
(14) Learner Tien USA vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs Zachary Svajda USA
Luca Van Assche FRA vs (WC) Yunchaokete Bu CHN
Bye vs (20) Casper Ruud NOR
(29) Alejandro Tabilo CHI vs Bye
Mariano Navone ARG vs Pablo Carreno Busta ESP
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Qualifier
Bye vs (4) Felix Auger-Aliassime CAN
(5) Daniil Medvedev RUS vs Bye
Martin Landaluce ESP vs Jan-Lennard Struff GER
Cameron Norrie GBR vs Denis Shapovalov CAN
Bye vs (28) Tomas Martin Etcheverry ARG
(18) Luciano Darderi ITA vs Bye
Qualifier vs Stefanos Tsitsipas GRE
Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA
Bye vs (11) Taylor Fritz USA
(15) Tommy Paul USA vs Bye
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Valentin Royer FRA
Marcos Giron USA vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (17) Valentin Vacherot MON
(32) Ignacio Buse PER vs Bye
Vit Kopriva CZE vs Zizou Bergs BEL
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Qualifier
Bye vs (2) Carlos Alcaraz ESP
POSSIBILI OTTAVI DI FINALE
• [1] A. Zverev vs [16] B. Nakashima
• [9] A. De Minaur vs [6] F. Cobolli
• [3] B. Shelton vs [13] J. Mensik
• [10] N. Djokovic vs [7] F. Tiafoe
• [8] A. Fils vs [12] R. Jodar
• [14] L. Tien vs [4] F. Auger-Aliassime
• [5] D. Medvedev vs [11] T. Fritz
• [15] T. Paul vs [2] C. Alcaraz