Sorteggio ATP Shanghai 2026: Cobolli pesca Mannarino, Musetti col punto di domanda. Incroci complessi per gli azzurri

Il Rolex Shanghai Masters 2026 prende forma. Il sorteggio del tabellone principale, effettuato quest’oggi ha definito il percorso dei protagonisti del penultimo Masters 1000 della stagione (7-18 ottobre), in un torneo che dovrà fare a meno di Jannik Sinner. Il numero uno italiano non sarà infatti al via a causa dell’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a interrompere la propria stagione agonistica.

Saranno dunque cinque gli azzurri presenti nel main draw cinese, con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti tra i giocatori più attesi e tre connazionali chiamati invece a costruire il proprio cammino partendo dal primo turno o dal secondo grazie al bye.

La testa di serie italiana più alta è Cobolli, numero 6 del seeding. Il romano entrerà in scena direttamente al secondo turno e attenderà il vincente della sfida tra il francese Adrian Mannarino e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il suo percorso si sviluppa nel primo quarto del tabellone, dove lo scenario potrebbe condurlo a un confronto nei quarti di finale con Alexander Zverev.

Sempre nella fascia superiore è collocato Musetti, accreditato della 24ª testa di serie. Anche il toscano usufruirà di un bye e debutterà al secondo turno contro il vincitore dell’incontro tra il cinese Zhou e un qualificato. Guardando più avanti, il possibile terzo turno contro Novak Djokovic rappresenta uno degli incroci di maggiore interesse del suo settore. Da capire anche se Musetti potrà giocare, vista la mini-frattura al dito rimediata a Pechino.

Matteo Berrettini dovrà invece cominciare il torneo dal primo turno. L’esordio sarà contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, in una sezione di tabellone che fa capo anch’essa al settore presidiato da Zverev. Ingresso direttamente al secondo turno, invece, per Luciano Darderi. La 18ª testa di serie affronterà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e un tennista proveniente dalle qualificazioni, con la possibilità dunque di misurarsi subito con un avversario di grande esperienza.

Parte dal primo turno anche Matteo Arnaldi, che attende ancora di conoscere il proprio avversario. Il ligure affronterà infatti un giocatore proveniente dalle qualificazioni, con l’obiettivo di conquistare un posto al secondo turno e dare continuità al proprio percorso nel finale di stagione.

Il sorteggio ha prodotto una distribuzione dei principali favoriti destinata a rendere particolarmente interessante la parte alta del torneo. Alexander Zverev e Djokovic sono i nomi di riferimento di questo segmento, nel quale sono inseriti anche Cobolli, Musetti e Berrettini. Nella metà inferiore, invece, il ruolo di principali teste di serie spetta a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, e il russo guidano una parte di tabellone che potrebbe regalare sfide di grande peso nelle fasi avanzate del torneo.

L’assenza di Sinner modifica inevitabilmente gli equilibri del Masters 1000 cinese e rende ancora più aperta la corsa al titolo. Per il tennis italiano saranno cinque le carte da giocare.

TABELLONE PRINCIPALE MASTERS1000 SHANGHAI 2026

PARTE ALTA

(1) Alexander Zverev GER vs Bye

(WC) Yibing Wu CHN vs Qualifier

Quentin Halys FRA vs Qualifier

Bye vs (27) Alexander Blockx BEL

(19) Alexander Bublik KAZ vs Bye

(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Tomas Machac CZE

Aleksandar Kovacevic USA vs Matteo Berrettini ITA

Bye vs (16) Brandon Nakashima USA

(9) Alex de Minaur AUS vs Bye

Alex Molcan SVK vs Qualifier

Marco Trungelliti ARG vs Qualifier

Bye vs (23) Andrey Rublev RUS

(26) Karen Khachanov RUS vs Bye

Arthur Fery GBR vs Marin Cilic CRO

Adrian Mannarino FRA vs Qualifier

Bye vs (6) Flavio Cobolli ITA

(3) Ben Shelton USA vs Bye

(PR) Holger Rune DEN vs Daniel Altmaier GER

Arthur Gea FRA vs Jaime Faria POR

Bye vs (30) Ugo Humbert FRA

(21) Francisco Cerundolo ARG vs Bye

Rinky Hijikata AUS vs Qualifier

(WC) Sho Shimabukuro JPN vs Miomir Kecmanovic SRB

Bye vs (13) Jakub Mensik CZE

(10) Novak Djokovic SRB vs Bye

Hubert Hurkacz POL vs James Duckworth AUS

Qualifier vs (WC) Yi Zhou CHN

Bye vs (24) Lorenzo Musetti ITA

(25) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye

Jaume Munar ESP vs Jenson Brooksby USA

Yannick Hanfmann GER vs Kamil Majchrzak POL

Bye vs (7) Frances Tiafoe USA

PARTE BASSA

(8) Arthur Fils FRA vs Bye

Qualifier vs Tallon Griekspoor NED

Botic van de Zandschulp NED vs Daniel Merida ESP

Bye vs (31) Alex Michelsen USA

(22) Jiri Lehecka CZE vs Bye

Nuno Borges POR vs Facundo Diaz Acosta ARG

Thiago Agustin Tirante ARG vs Hamad Medjedovic SRB

Bye vs (12) Rafael Jodar ESP

(14) Learner Tien USA vs Bye

Fabian Marozsan HUN vs Zachary Svajda USA

Luca Van Assche FRA vs (WC) Yunchaokete Bu CHN

Bye vs (20) Casper Ruud NOR

(29) Alejandro Tabilo CHI vs Bye

Mariano Navone ARG vs Pablo Carreno Busta ESP

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Qualifier

Bye vs (4) Felix Auger-Aliassime CAN

(5) Daniil Medvedev RUS vs Bye

Martin Landaluce ESP vs Jan-Lennard Struff GER

Cameron Norrie GBR vs Denis Shapovalov CAN

Bye vs (28) Tomas Martin Etcheverry ARG

(18) Luciano Darderi ITA vs Bye

Qualifier vs Stefanos Tsitsipas GRE

Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA

Bye vs (11) Taylor Fritz USA

(15) Tommy Paul USA vs Bye

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Valentin Royer FRA

Marcos Giron USA vs Sebastian Baez ARG

Bye vs (17) Valentin Vacherot MON

(32) Ignacio Buse PER vs Bye

Vit Kopriva CZE vs Zizou Bergs BEL

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Qualifier

Bye vs (2) Carlos Alcaraz ESP

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE

• [1] A. Zverev vs [16] B. Nakashima

• [9] A. De Minaur vs [6] F. Cobolli

• [3] B. Shelton vs [13] J. Mensik

• [10] N. Djokovic vs [7] F. Tiafoe

• [8] A. Fils vs [12] R. Jodar

• [14] L. Tien vs [4] F. Auger-Aliassime

• [5] D. Medvedev vs [11] T. Fritz

• [15] T. Paul vs [2] C. Alcaraz