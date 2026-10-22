Sollevamento pesi, svelata l’entry list finale dei Mondiali: Italia a ranghi ridotti, comincia la marcia verso Los Angeles

Mancano pochi giorni al via dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, in programma a Ningbo (in Cina) dal 27 ottobre all’8 novembre e valevole come primo evento del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. La rassegna iridata rappresenta l’appuntamento clou dell’intera stagione e vedrà la partecipazione di 531 atleti.

L’IWF ha pubblicato lo Start Book della manifestazione, rendendo nota di fatto la startlist definitiva per ogni singola categoria di peso prevista. Saranno tre gli azzurri in gara a Ningbo, un numero decisamente inferiore rispetto al gruppo (composto da sette donne e cinque uomini) rappresentanti inizialmente iscritto nell’entry list provvisoria della competizione.

L’Italia verrà rappresentata al Mondiale in campo maschile da Sergio Massidda, impegnato nel gruppo B della categoria 65 kg, mentre nel settore femminile saliranno in pedana Lucrezia Magistris e Genna Toko Kegne, che prenderanno parte rispettivamente al gruppo B della 61 kg e al gruppo A della 69 kg con l’obiettivo di centrare un buon piazzamento e soprattutto mettere a referto una misura competitiva per il ranking a cinque cerchi.

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