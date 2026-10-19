Sollevamento pesi, Sara Dal Bò migliora il personale e si tinge d’argento agli Europei Junior

Si chiude con lo splendido argento di Sara Dal Bò l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento a Durazzo (in Albania) fino a lunedì 19 ottobre. La spedizione azzurra volge al termine con un bottino di sei medaglie complessive (tre di specialità e soprattutto tre di totale), dopo i podi ottenuti nei giorni scorsi da Claudio Scarantino ed Ettore Antonio Pilato.

Dal Bò, vice-campionessa mondiale Youth in carica nella +77 kg, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli nella categoria +86 kg Junior tenendo testa ad atlete fino a tre anni più grandi di lei. La friulana classe 2009 si è resa protagonista di una gara perfetta, completando sei alzate valide su sei ed issandosi sul secondo gradino del podio con 231 kg di totale.

La giovane promessa azzurra ha ritoccato il suo record italiano juniores grazie ad un esercizio di strappo da 103 kg (bronzo di specialità) e ad uno slancio da 128 kg (primato nazionale di categoria eguagliato), mentre l’oro è andato con merito alla turca Tuana Seren (classe 2006) con 241 kg di totale (108+133). Terza l’ucraina Hanna Kalashnyk con 231 kg.