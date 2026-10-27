Sollevamento pesi, Ri Song Gum cala il tris ai Mondiali nei -49 kg

Va ufficialmente in archivio con la conclusione del gruppo A dei -49 kg donne la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento a Ningbo (in Cina). La rassegna iridata apre il periodo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles, che si protrarrà fino alla chiusura del ranking fissata per il 7 maggio 2028.

Nessuna sorpresa nella categoria non olimpica della -49 kg, che ha visto la terza affermazione consecutiva ai Mondiali della nord coreana Ri Song Gum seppur con una superiorità non così marcata. La 29enne asiatica ha completato la tripletta, imponendosi nel concorso generale con 211 kg di totale (non distante dai 215 del suo record mondiale) e aggiudicandosi anche gli ori di specialità.

Ri Song Gum ha ottenuto infatti la miglior misura sia nello strappo (92 kg sollevati all’ultimo tentativo) che nello slancio (119 kg in seconda prova, fallendo poi l’assalto al suo primato globale di clean and jerk con l’errore a 122), precedendo in tutte e tre le classifiche la padrona di casa cinese Zhao Jinhong, che si è dovuta accontentare di un triplice argento con 207 kg di totale (91+116). Bronzo alla taiwanese Huang Yi-Chen con 186 kg (82+104).