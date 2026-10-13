Sollevamento pesi, Pilato e Scarantino ottengono le prime medaglie azzurre agli Europei Junior

Buone notizie per l’Italia al termine delle prime due giornate dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento a Durazzo (in Albania) fino a lunedì 19 ottobre. La rassegna continentale giovanile si è aperta con tre dei sei azzurrini convocati che sono già saliti in pedana per affrontare la propria gara.

L’avventura della spedizione tricolore era cominciata ieri pomeriggio con la prestazione impeccabile di Ettore Antonio Pilato, che ha collezionato sei prove valide su sei nella categoria 60 kg Junior aggiudicandosi una preziosa medaglia di bronzo con 260 kg di totale e mettendosi al collo anche un significativo argento nello strappo con 119 kg, nuovo record italiano juniores di specialità. Doppietta turca con Erdogan in trionfo a quota 275 kg, precedendo il connazionale Yilmaz con 272 kg di totale.

Day-1 in cui l’Italia schierava Eleni Battistetti nella categoria 49 kg Under 23, con un risultato finale lontano dal podio in settima piazza assoluta con 150 kg di totale (67+83). Quest’oggi è stato il turno poi di Claudio Scarantino, che ha recitato un ruolo da protagonista nella categoria 65 kg Junior salendo sul terzo gradino del podio con 279 kg di totale portando a casa anche un bronzo di specialità nello strappo con 126 kg. Distacco minimo rispetto ai primi due nel concorso generale, vinto dal turco Aykun con 281 kg davanti al moldavo Badanev (280).