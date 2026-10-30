Sollevamento pesi, Pak Pyol domina a Ningbo con il nuovo record mondiale della -70 kg

Si è appena concluso il gruppo A della categoria di peso non olimpica -70 kg maschile al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento a Ningbo e valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028.

Doppietta nordcoreana nell’ultimo atto del day-4 della rassegna iridata, con Pak Pyol che si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera dominando la scena in entrambi gli esercizi (due ori di specialità) e realizzando due nuovi primati globali. Il 23enne asiatico ha firmato la miglior misura di sempre tra i -70 kg sia nello strappo (157 kg, tre in più del record precedente) che nel totale con 355 kg (progresso di 6 kg rispetto al world record).

Pak Pyol, padrone incontrastato anche nello slancio con 198 kg, ha battuto il connazionale e ormai ex primatista mondiale Ri Won Ju, che si è dovuto accontentare dell’argento con 343 kg (151+192) davanti al padrone di casa cinese He Baozhen, bronzo con 339 kg (151+188). Non erano presenti atleti italiani in questa categoria di peso a Ningbo.