Sollevamento pesi, Lavinia Magistris e Samuele Di Marzio lontani dal podio agli Europei Junior/U23

Dopo le quattro medaglie (di cui due di specialità) conquistate da Ettore Antonio Pilato e Claudio Scarantino nelle prime due giornate, quest’oggi l’Italia è rimasta a bocca asciutta in occasione del day-5 dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento a Durazzo (in Albania) fino a lunedì 19 ottobre.

I due azzurrini impegnati nel programma odierno sulla pedana albanese non sono riusciti a salire sul podio, restando piuttosto lontani dalla zona medaglie. Nono posto assoluto nella categoria 69 kg Under 23 per Lavinia Magistris, che ha totalizzato 200 kg con 92 kg di strappo (all’ultimo tentativo) e 108 kg di slancio (prima alzata, poi due errori a 112 e 113).

Gara in crescendo nella categoria 85 kg Junior per il diciottenne Samuele Di Marzio, che ha rischiato di finire fuori classifica fallendo i primi due tentativi (140 e 141 kg) per poi sollevare 141 kg nella terza prova di strappo e 173 kg nella seconda di slancio per un totale di 314 kg che gli sono valsi la decima posizione assoluta nel concorso generale.

Grande attesa adesso per Sara Dal Bò, ultima italiana in gara a Tirana, che andrà a caccia del titolo domenica 18 ottobre nella categoria +86 kg Junior.