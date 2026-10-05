Sollevamento pesi, Giulia Miserendino si ritira a soli 24 anni

Giulia Miserendino ha ufficialmente annunciato quest’oggi, attraverso i canali federali il ritiro agonistico dalle competizioni di sollevamento pesi: l’azzurra, nata a Palermo nel 2002, dunque, appende il bilanciere al chiodo a soli 24 anni.

L’azzurra, soltanto poco più di un mese fa aveva conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, mentre lo scorso anno si era laureata campionessa d’Italia, e nella stessa stagione aveva colto il bronzo agli Europei U23, dopo l’argento del 2024 e l’oro del 2023.

A livello senior era arrivato l’argento agli Europei del 2023, mentre nella categoria junior l’azzurra aveva conquistato l’oro europeo nel 2021 e nel 2022, mentre ai Mondiali era stata d’argento nel 2021. L’azzurra era esplosa a livello internazionale con l’oro agli Europei U15 del 2017 e l’oro agli Europei Youth del 2019.