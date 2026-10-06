Softball: Italia, chiuso il 2026. Si guarda al 2027 con Europei e pre-olimpico

Giorni intensi di lavoro a Forlì con la rappresentativa maggiore e l’Under 22. La nazionale italiana di softball ha chiuso il 2026 tracciando la rotta per un 2027 che dovrà essere intenso e nel quale serviranno tante vittorie per cullare il sogno poi di presentarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

“Le impressioni che abbiamo avuto qui a Forlì in questi giorni – racconta al sito FIBS il manager Craig Montvidas – sono state molto positive. Avere di nuovo la squadra insieme per la prima volta da giugno è sicuramente un valore aggiunto. Abbiamo avuto condizioni meteo perfette e siamo stati accolti benissimo. Sono davvero colpito dal fatto che, nonostante sia stata una stagione lunga per le giocatrici, ci siano ancora tanta energia positiva e tanti sorrisi. È stato un raduno davvero molto positivo”.

Poi proiettandosi sulla prossima annata specifica: “Il 2027 sarà ovviamente un anno molto importante, perché cercheremo di qualificarci per le Olimpiadi. Stiamo quindi continuando a lavorare sui nostri programmi in vista della prossima stagione. Dovremo lavorare anche insieme ai club di Serie A1, perché trascorreremo molto tempo con la Nazionale e, allo stesso tempo, vogliamo avere un campionato competitivo. Non vedo quindi l’ora di confrontarmi con i club per capire quale possa essere la soluzione migliore: non soltanto per la nazionale, non soltanto per la Serie A1, ma per capire insieme come possiamo rendere migliore il softball”.

Gli Europei, con l’Italia che difenderà il titolo continentale vinto nel 2025, si terranno a fine luglio a Stoccarda: l’obiettivo sarà quello di riconfermarsi sul trono del Vecchio Continente per ottenere la qualificazione al pre-olimpico di settembre, che si terrà a Barcellona.

Va ricordato infine che se l’Italia dovesse ottenere un nuovo pass a Cinque Cerchi questo rappresenterebbe un elemento di continuità con quanto successo nel 2021, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo.