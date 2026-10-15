Sofia Goggia riparte dallo Stelvio dopo i virus: nel mirino ci sono gli appuntamenti negli USA

Ci sono imprevisti che impongono di fermarsi e ripartire da zero, anche quando la stagione è ormai alle porte. Sofia Goggia lo sa bene: dopo un’estate segnata da due infezioni virali che l’hanno costretta a interrompere la preparazione in Sudamerica, la campionessa bergamasca è tornata finalmente sulla neve. Un passaggio importante, che riapre la strada verso la Coppa del Mondo, ma senza forzare i tempi di un recupero ancora da completare.

Tutto è cominciato durante il ritiro di Ushuaia, in Argentina, dove Goggia ha accusato una stanchezza insolita, dolori ossei molto intensi e tremori. Gli accertamenti effettuati a Milano hanno poi evidenziato la presenza contemporanea di due virus, Chikungunya e Parvovirus B19, con conseguenze particolarmente debilitanti. Una situazione inedita per l’azzurra, che ha dovuto rinunciare al prosieguo del lavoro in Sudamerica e rivedere i programmi in vista dell’inverno.

Ora, dopo oltre un mese lontana dagli sci, la ripartenza è arrivata sul ghiacciaio dello Stelvio. Goggia è tornata ad allenarsi in pista, aggregandosi al gruppo con Marta Bassino e Laura Pirovano, e ha ripreso subito confidenza con i pali. Un segnale incoraggiante, soprattutto in gigante, disciplina nella quale le sensazioni della preparazione estiva erano state positive prima dello stop forzato.

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IL RITORNO SULLA NEVE DI SOFIA GOGGIA ⛷️✨ Dopo oltre un mese di stop e il ritiro in Sudamerica interrotto a causa di due infezioni virali, la campionessa bergamasca ha svolto il primo allenamento sulla neve ❄️ Un passo avanti importante tra le porte larghe dello Stelvio, ma l’azzurra salterà comunque il debutto stagionale di Sölden: la data da cerchiare sul calendario è il 28 novembre, quando Killington ospiterà il gigante 💪 #Goggia #SciAlpino — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 14, 2026

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Il rientro, però, sarà graduale. La fuoriclasse azzurra non prenderà parte al gigante di Sölden, appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo, in programma sul Rettenbach, dove saranno Bassino e Pirovano. La priorità è recuperare continuità e condizione, evitando di compromettere il lavoro delle prossime settimane.

Lo sguardo è già rivolto agli Stati Uniti, dove Sofia punta a debuttare nella stagione 2026/27 in occasione del gigante di Killington, il 28 novembre. Prima, però, sarà fondamentale ritrovare il ritmo nelle discipline veloci: il programma prevede oltre due settimane di allenamento allo Speed Center di Copper Mountain, passaggio chiave in vista degli appuntamenti di dicembre.

L’obiettivo successivo è Beaver Creek, dall’11 al 13 dicembre, quando la Coppa del Mondo farà tappa sulla Birds of Prey per le gare di velocità, terreno d’elezione della bergamasca. La strada verso il ritorno al massimo livello è ancora da costruire, ma il primo passo è compiuto: Sofia Goggia è di nuovo sugli sci. E, dopo un’estate che ha stravolto i suoi piani, può finalmente tornare a guardare alla stagione.